Rusia negociaría un intercambio de espías que incluiría al matrimonio con pasaporte argentino

Primero lo negó; ahora negociaría en las sombras. Cuatro meses después de los arrestos en Eslovenia de una supuesta griega y un presunto namibio nacionalizados argentinos, Rusia habría dado los primeros pasos para concretar un intercambio de espías con las potencias occidentales que incluiría al matrimonio que vivió en Buenos Aires antes de instalarse con sus dos hijos argentinos en la capital eslovena, Ljubljana.

El eventual intercambio de espías comenzó a gestarse durante las últimas semanas. El primer paso ocurrió a fines de marzo, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia convocó al embajador ruso para protestar por la presencia de dos “topos” en su país que integrarían el servicio de espionaje internacional del régimen de Vladimir Putin. El planteo fue en los “términos más fuertes”, según la ministra Tanja Fanon, y en la práctica implicó la confirmación oficial de que para Eslovenia no quedan dudas: Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muños, ambos nacionalizados argentinos, son espías rusos .

Rusia evitó responder en público a la acusación eslovena. Pero para entonces ya avanzaba con su respuesta en las sombras: un trueque, según reveló el diario inglés The Guardian, que informó que emisarios de Putin estarían negociando el intercambio de Gisch y Mayer Muños por uno o más extranjeros que se encuentran alojados en prisiones rusas.

Evan Gershkovich DIMITAR DILKOFF - AFP

Esa negociación en ciernes podría incluir al periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de protagonizar “una misión secreta incompatible con el trabajo periodístico”, según el servicio de inteligencia ruso (FSB), algo que tanto las autoridades del Wall Street Journal como el gobierno de Estados Unidos negaron de manera rotunda.

Arrestado el 30 de marzo en Ekaterimburgo, el periodista fue trasladado poco después a una cárcel de Moscú, donde permanecerá detenido al menos hasta el 29 de mayo próximo, según dispuso el juez a cargo de la investigación, aunque no trascendieron las pruebas que sustentan, mientras que crecían las versiones de que el régimen de Putin podría utilizar a Gershkovich como prenda de negociación.

La galería de arte que funcionaba como fachada de los espías rusos en la capital de Eslovenia

En Eslovenia, mientras tanto, Gisch y Mayer Muños también permanecen detenidos e incomunicados, y la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. “ Puedo confirmarle que la Oficina de la Procuración en Ljubljana ha presentado una acusación contra esas personas por los cargos criminales de espionaje y falsificación de datos ”, indicó la fiscal jefa, Katarina Bergant, a LA NACION. “Ambos se encuentran bajo prisión preventiva”, abundó, aunque se negó a aportar más detalles sobre los detenidos. “El proceso penal está clasificado como confidencial”, se excusó.

La fiscal Bergant sí precisó, en cambio, que los hijos argentinos de ambos –S. de 9 años y D., de 7 años- continúan en Eslovenia, donde sus padres fueron detenidos el 5 de diciembre pasado y permanecen incomunicados desde entonces. “Sólo puedo confirmarle que los niños están siendo cuidados [por las autoridades de Eslovenia], pero no puedo darle más detalles”, se excusó ante la insistencia de LA NACION, por tratarse de menores de edad.

¿Espías rusos?: una imagen de redes sociales de Ludwig Gisch y María Rosa Mayer Muñoz, con sus hijos

Lo poco que trasciende sobre la investigación judicial eslovena es a partir de los pedidos de colaboración que remitió a Grecia –que expuso la presencia de otra espía, cuyo nombre falso era María Tsalla, aunque el real sería Irina Alexandrovna Smireva– y a la Argentina, donde la jueza federal María Servini deberá responder las consultas sobre la autenticidad de los pasaportes argentinos que utilizaban Gisch y Mayer Muños , y otros datos.

“Con estoicismo”

Las detenciones de Gisch, quien tanto en la Argentina como en Eslovenia montó empresas de servicios informáticos, y de su esposa, Mayer Muños, que regenteaba su propia galería de arte, Art Gallery 5′14, todavía provoca incredulidad entre quienes interactuaron con ellos, mientras se movían por tierras eslovenas y otros países de Europa con esos pasaportes argentinos.

La dirección donde está ubicada la galería de arte que funcionaba como fachada de los espías rusos en la capital de Eslovenia

“Conocí a la señora en la feria de arte en Zagreb. Me dijo que tenía su propia galería, estaba en la feria por segunda vez, mientras que yo estaba exponiendo por primera vez”, detalló la artista croata Mirjana Vajdić. El encuentro, en apariencia fortuito, ocurrió en octubre de 2022, cuando restaban menos de dos meses para el arresto de Mayer Muños. “Fue extremadamente amable, me invitó pasar a tomar un café la próxima vez que fuera a Ljubljana. No podía creerlo cuando leí en los medios de qué se trataba. Nunca hubiera sospechado que se trataba de algo como esto. Es terrible”.

Vajdić recordó a Mayer Muños como delgada, de cabello negro, más oscuro que en la única fotografía que se conoce de ella, y muy agradable. “Me dijo que estaba casada, que ella y su esposo tenían una galería y que vivían en Ljubljana. Estaba sola en la feria y se hizo amiga de los artistas que exhibían cerca de ella. Fue la primera en acercarse a mí y comenzamos a hablar en inglés. Ella representó a artistas de todo el mundo en la feria, algunos de ellos buenos y conocidos”, precisó. “Si no recuerdo mal, ella era la única extranjera [en la feria de Zagreb], el resto de los expositores éramos de Croacia”.

Edificio donde vivían los espías rusos que detuvieron en Europa. calle O Higgins 2191, Belgrano, CABA Ricardo Pristupluk

Por su parte, el diseñador esloveno Romeo Štrakl rememoró que entre dos y tres años atrás recibió un correo electrónico de Art Gallery 5′14 con una invitación a exhibir sus obras en la página web de la galería. Dio su visto bueno, rememoró, aunque luego no recibió respuesta alguna. “Acepté publicar algunas de mis obras, que por entonces no tenían demanda”, detalló Štrakl, quien aclaró que el diálogo con Mayer Muños fue a través de correos electrónicos.

Ahora, en la cárcel donde se encuentran alojados, Gisch y Mayer Muños optaron por el silencio. “ Se lo han tomado todo con estoicismo. Obviamente son profesionales. No están hablando ”, dijo una fuente de los servicios eslovenos de inteligencia a la prensa local, antes de deslizar que las negociaciones para un eventual intercambio de espías se desarrollan al más alto nivel. “Ahora veremos cuán importantes son para Rusia estas personas [por el matrimonio nacionalizado argentino]. Esto ahora es parte de un juego mayor en el que Eslovenia es apenas un intermediario”.