San Juan: la oposición pidió suspender todos los comicios y se activaron rumores de reemplazo para la candidatura de Sergio Uñac

escuchar

El oficialismo y la oposición de San Juan seguían ayer afectados por el impacto del fallo de la Corte Suprema que ordenó suspender la elección de gobernador en la provincia. Mientras se pusieron en marcha las especulaciones sobre un posible reemplazo del gobernador Sergio Uñac al frente de la boleta oficialista, se activaron pedidos para suspender de forma total los comicios de este domingo y no llevarlos a cabo solo para las categorías de diputados provinciales, intendentes y concejales. Fueron rechazados por la Justicia electoral.

Ayer, Uñac no abandonó el tono proselitista y brindó un discurso ante su militancia en la sede del Partido Justicialista de San Juan. Allí, resaltó que los sanjuaninos quieren “democracia y no intromisión”. Y aseveró, según reprodujo el diario El Zonda: “Yo no me arrodillo ante nadie, que me saquen la candidatura si quieren” .

Con el fallo de la Corte -que no definió si Uñac está habilitado a competir, pero puso en duda que su postulación a un nuevo mandato respete la periodicidad de funciones que exige la forma republicana de gobierno-, se activaron versiones de posibles reemplazos del gobernador al frente de la boleta de San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan.

Fuentes provinciales consultadas por LA NACION evaluaron que el compañero de fórmula de Uñac, Cristian Andino (intendente del departamento San Martín), pasaría de candidato a vicegobernador a postulante a gobernador. También barajaron el nombre de Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador.

En tanto, el Tribunal Electoral de San Juan recibió pedidos para suspender todas las elecciones, como sucedió en Tucumán, y los rechazó. Anteayer, anunció que se realizarán las elecciones para diputados proporcionales y por departamento, intendentes y concejales.

Conferencia de prensa Tribunal Electoral de San Juan

Los pedidos de suspensión total de los comicios que fueron rechazados incluyeron a la oposición nucleada en Unidos por San Juan (la denominación de Juntos por el Cambio en la provincia) y en la subagrupación peronista que lidera el exgobernador José Luis Gioja, quien quiere volver al poder.

Gioja enfrenta a Uñac, que fue su vicegobernador, pero dentro de la misma agrupación. Se utilizará un sistema electoral análogo a la ley de lemas, rebautizado como Sistema de Participación Democrática (Sipad).

Según pudo saber LA NACION de fuentes cercanas al diputado y exgobernador, Gioja comparte los argumentos de la Corte contra la postulación de Uñac pero no los plazos en los que se expidió el máximo tribunal, al filo de las elecciones. El reemplazo de Uñac le restaría potencia a la agrupación oficialista y beneficiaría a Unidos por San Juan, calcularon las mismas fuentes.

Uñac dio un discurso ante su militancia en la sede del PJ sanjuanino Twitter

Unidos por San Juan llevó al Tribunal Electoral otra presentación para disponer “la suspensión integral del acto comicial”. La fuerza opositora argumentó que el artículo 185 de la Constitución provincial establece que “el gobernador y el vicegobernador son elegidos directamente por los electores de la provincia a simple mayoría de votos en distrito único”, y que “la elección tendrá lugar conjuntamente con la de diputados provinciales del año que corresponda”. El tribunal lo rechazó y dejó firme su decisión de hacer la elección de diputados y autoridades municipales.

Marcelo Orrego, uno de los cuatro candidatos a gobernador de Unidos por San Juan, afirmó a LA NACION que su fuerza “ganará en muchos departamentos”. El postulante mantuvo su esquema de campaña, a pesar de no realizarse la elección a gobernador.

Sergio Vallejos, otro de los postulantes de Unidos por San Juan y cuya presentación contra Uñac admitió la Corte para suspender las elecciones, dijo a este diario que también mantiene su estrategia de “caminatas y redes sociales”, mientras aventuró que, el domingo, Unidos por San Juan podría ganar el departamento Capital (donde gobierna el oficialismo provincial), entre otros.