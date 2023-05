San Juan se sumerge en una elección atípica, sin votar gobernador y con ley de lemas

escuchar

SAN JUAN (Enviado especial).- Las elecciones de este domingo en la provincia de San Juan estarán cargadas de particularidades. Si bien en los cuartos oscuros estarán los tramos de las boletas correspondientes a las diez fórmulas de gobernador y vicegobernador oficializadas, no se elegirá un nuevo mandatario porque la Corte Suprema de Justicia suspendió esas elecciones ante el riesgo de que la postulación de Sergio Uñac a un nuevo período de gobierno no sea legal. El resto de las candidaturas sí se pondrán a prueba: se elegirán legisladores provinciales, intendentes y concejales. Entre denuncias opositoras de última hora y un clima en las calles de esta ciudad que mezcla la bronca con la indiferencia, se sufragará con un método análogo a la ley de lemas, llamado Sistema de Participación Democrática (Sipad).

Esta ciudad está ambientada para una pelea electoral provincial que no sucederá. La propaganda política de los candidatos a gobernador inunda las principales calles céntricas. Mayoritariamente, los carteles pertenecen a Uñac y los postulantes que lo acompañan en su espacio (agrupación San Juan por Todos, subagrupación Vamos San Juan). “San Juan sabe lo que hace”, es una de sus consignas de campaña. Con menor presencia que el gobernador, también se hacen notar los candidatos José Luis Gioja y Marcelo Orrego.

El exgobernador Gioja se postula desde San Juan por Todos, pero en una lista (San Juan Vuelve) contraria a la de Uñac, con quien está enfrentado. Orrego, diputado nacional, es el principal de los cuatro candidatos a gobernador de Unidos por San Juan (la denominación de Juntos por el Cambio en la provincia) y su subagrupación es Cambia San Juan. Los otros tres candidatos de Unidos por San Juan son Marcelo Arancibia, Eduardo Cáceres y Sergio Vallejos (cuyo recurso judicial contra la candidatura de Uñac tomó la Corte para suspender las elecciones a gobernador).

El espacio alineado con Javier Milei no lleva el nombre La Libertad Avanza. Son tres los candidatos a gobernador por este sector, llamado Desarrollo y Libertad. Se trata de Paola Miers, José Agustín Ramírez Aguirre y Antonia Agüero. El Frente de Izquierda tiene una única fórmula, encabezada por Cristian Jurado.

Pero todos esos nombres de candidatos a gobernador y vice serán testimoniales este domingo, sus votos no contarán. En San Juan se elegirán 19 intendentes, 19 diputados por departamento y 17 diputados proporcionales (surgen de tomar a la provincia como distrito electoral único, eligiéndose un diputado cada 40 mil habitantes). La multiplicidad de listas que habilita el Sipad (que se utilizará por primera vez y al que fuentes opositoras consideran ilegal por los plazos en los que se estableció) hace que haya un total de 6461 candidatos en San Juan, una provincia que tiene 603.276 electores y representa el 1,69% del padrón nacional. Habrá 1795 mesas dispuestas para la elección, distribuidas en 234 escuelas.

Ricardo Vedia tiene 66 años, es diariero en el centro de la ciudad y sintetiza un aspecto del ánimo ciudadano antes de concurrir a las urnas. “He preguntado y todos tienen ganas de no ir a votar, la gente está con bronca” , afirma a LA NACION en su puesto de la peatonal Rivadavia. En sintonía se muestra Ailén Pringles, que atiende un negocio de venta de ropa en la galería Paseo Unicentro. Afirma que no tiene “ganas” de votar, porque “se ha postulado cualquiera” y “hacen cualquier cosa por un voto”. No decidió su voto, pero asegura que sufragará porque “hay que cumplir”.

En otros casos, la bronca se traduce en deseos de ir a votar. “Me sorprendió que no se vote a gobernador. Pero me dan ganas de ir, quiero el cambio” , afirma Gabriela, que hace tareas de limpieza en la céntrica Plaza 25 de Mayo. A pocos metros, frente a la Catedral y mientras espera pasajeros, el taxista Victorio Casalinuovo también muestra entusiasmo por votar, aunque aclara: “En Tucumán [donde la Corte también suspendió la elección] no van a votar nada y está bien. Este hombre [por Uñac] se tiene que bajar; si no, lo van a impugnar. Este es un gobierno feudal y, con la ley de lemas, si no gana Uñac, gana Gioja, al que nunca quise pero hizo cosas”.

Hasta último momento, la campaña estuvo teñida por denuncias de la oposición. Tras el fallo de la Corte, realizó pedidos al Tribunal Electoral local para suspender la totalidad de los comicios, pero fueron rechazados. También advirtieron sobre el posible uso electoral del Mundial Sub-20 de fútbol , que comenzará el 20 de mayo y tiene a esta provincia como una de sus sedes. “Ayer [por el viernes], presentamos la denuncia porque tenemos el antecedente de 2021, cuando las elecciones eran el 14 de noviembre y el 17 de noviembre se hizo un partido de la selección y se entregaron entradas gratuitas”, indica a LA NACION Claudia Sarmiento, una de las apoderadas de la alianza. El Tribunal Electoral desestimó la presentación, entre otros puntos, porque no es “un hecho cierto y actual, sino una hipótesis de razonamiento político, ajeno a su competencia” . Una última controversia se dio el sábado por la tarde, cuando la oposición difundió un video del candidato a intendente por la Capital Carlos Lorenzo (uno de los tres postulantes alineados con Uñac) recorriendo una peatonal con parte de su equipo y lo acusó de romper la veda. “Estamos caminando por la peatonal, como cualquier vecino”, responde Lorenzo en esa filmación.

Uñac tiene el dominio de las intendencias y de la Cámara de Diputados sanjuanina. Sus aliados gobiernan 15 de los 19 departamentos, y cuenta con 25 diputados sobre los 36 que tiene la Legislatura.

Fuentes opositoras guardan esperanzas de tener un buen desempeño electoral en los departamentos del Gran San Juan. Rawson, el de mayor peso electoral de la provincia y el más poblado, es uno de ellos. Lo gobierna el uñaquismo, con Rubén García, pero es apetecido tanto por la versión local de Juntos por el Cambio como por el giojismo (Juan Carlos Gioja, hermano del exgobernador, es candidato a intendente). La capital provincial también está bajo el mando de un alfil de Uñac, Emilio Baistrocchi, que va por la reelección. El oficialismo confía en retener los dos departamentos. Rivadavia y Chimbas son otros dos distritos clave por su peso electoral. El primero lo gobierna José Fabián Martín, candidato a vicegobernador en fórmula con Orrego; el segundo está bajo la órbita de Gioja, con el intendente Fabián Gramajo, que es su candidato a vicegobernador.