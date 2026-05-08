Santa Cruz: Claudio Vidal echó a su ministro de Trabajo por el presunto cobro de sueldos simultáneos

EL CALAFATE.- El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó hoy la destitución de su ministro de Trabajo, Juan Mata, luego que se difundiera documentación vinculada a presuntos cobros simultáneos mientras se desempeñaba como funcionario de la administración provincial.

La decisión fue comunicada este mediodía por el mandatario provincial, quien sostuvo que la medida responde al compromiso asumido por su gestión en materia de transparencia institucional y responsabilidad política frente a la ciudadanía.

“Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia”, expresó Vidal al confirmar la salida del funcionario.

ACABO DE PEDIRLE LA RENUNCIA AL MINISTRO DE TRABAJO, JUAN MATA



Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia.



Juan es una persona a la… — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) May 8, 2026

La destitución del funcionario se dio luego de que en sitios vinculados a los libertarios trascendiera que el ahora exministro de Trabajo percibía salarios de un gremio y una empresa privada, además de su sueldo en el gobierno de Vidal.

Según bases oficiales consultadas por LA NACION, a la fecha Mata recibe aportes patronales por parte de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA), de Evangelista SA -una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería que presta servicios a petroleras en el norte provincial- y del gobierno de Santa Cruz.

Mata había asumido como integrante del gabinete provincial en enero pasado, luego de que el entonces ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, fuera promovido como titular de la cartera de Economía, donde aún se encuentra.

Vidal remarcó que la decisión de apartarlo fue adoptada más allá de cualquier vínculo personal que pudiera existir con el ahora exministro.

“Juan es una persona a la que aprecio mucho y ,justamente, por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión”, sostuvo.

Además, Vidal reafirmó que el compromiso con la sociedad santacruceña debe prevalecer por encima de cualquier relación política o personal dentro de la gestión pública. “Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz”, enfatizó el mandatario.

A través de un comunicado, desde el gobierno provincial aseguraron que la destitución del ministro responde a “una señal de firmeza institucional en un contexto donde la transparencia, el control sobre la función pública y la responsabilidad de los funcionarios volvieron a ocupar un lugar central en el debate político provincial”.

Con la colaboración de Ricardo Brom