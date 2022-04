Santiago Cafiero: “El Presidente es el único imprescindible”

“El Presidente es el único imprescindible”. La frase pertenece al canciller Santiago Cafiero y se cuela en medio de la feroz interna que marca la estructura del oficialismo. Cafiero, además, también se refirió a la situación del ministro Martín Guzmán, apuntado con fuerza por el kirchnerismo duro.

“No veo para nada un ciclo cumplido, me parece que el Presidente sigue confiando en él y en todo caso será él quien determine, con Guzmán o con este canciller. Si mañana precisa otra marcha, otra orientación u otro plan lo definirá él. El Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este Frente político”, aseguró el exjefe de Gabinete en una entrevista brindada al sitio La Política On Line.

Las declaraciones del funcionario fueron realizadas este martes, pero publicadas hoy, pocas horas después del más reciente embate de la vicepresidenta Cristina Kirchner, contra Fernández. Fue ayer al mediodía, durante la inauguración de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto, eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia”, sostuvo la vicepresidenta que incluso se autolimitó. “Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí”, dijo.

Kirchner se pronunció poco antes de que se conocieran los últimos datos de la inflación, del 6,7%, que vuelve a poner en jaque el principal eje de diferencia con el mandatario. Ayer, pese ese a que no nombró a Fernández, sí hizo una férrea crítica al rol de los organismos de crédito en la pandemia, justo cuando el kirchnerismo -disconforme con cómo se negoció la deuda- le reclama una postura más dura frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) al Presidente y a su séquito de funcionarios.

Wado de Pedro, Cafiero, Larreta y Martín Soria asistieron al acto en la embajda de Israel Santiago Filipuzzi - LA NACION

Consultado por posibles cambios de Gabinete, que podrían concretarse en los próximos días, Cafiero respondió: “No me corresponde a mi decirlo. Lo que sí es claro es que ningún integrante del Frente de Todos está atornillado a su cargo”.

Tras lo que agregó: “Cuando me fui de la función publica en la provincia de Buenos Aires en 2015 me tocó trabajar en una librería y seguir militando, que es una tarea que uno abraza para toda la vida” y volvió a referirse a la situación del Gobierno al afirmar: “hoy los funcionarios son todos militantes y entienden que si el Presidente precisa su cargo están siempre a disposición. No se qué va a pasar, son definiciones que tomará el Presidente”.