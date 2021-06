Santiago Cafiero: “Para el 31 de diciembre me imagino una Argentina toda vacunada”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la situación epidemiológica, en medio de la segunda ola de coronavirus, y al ser consultado por los plazos del plan de vacunación masiva pronosticó que para fin de año se cumplirá con el esquema de inoculación de toda la población.

“Para el 31 de diciembre me imagino una Argentina toda vacunada”, resaltó Cafiero en diálogo con CNN Radio. Y en relación a ello señaló: “Durante julio tenemos que reforzar el esfuerzo en la campaña de vacunación; cuando los países llegan al 50% de su población vacunada la situación empieza a cambiar, y nosotros estamos llegando al 35%”.

Al ser consultado sobre las segundas dosis pendientes de la vacuna Sputnik V, y ante la reciente dificultad de acceso a las mismas, Cafiero explicó que la semana que viene se llegará a aproximadamente 400 mil personas que necesitan el segundo componente de la fórmula rusa. “Pero siempre hablando de esta vacuna que presenta componentes de adenovirus distintos”, aclaró el funcionario.

“Al ser distinta la vacuna se necesita el componente dos, pero lo que se empezó a desinformar es que se tomó al total de vacunados con la Sputnik a la hora de decir que eso se vencía”, remarcó.

“Dudar sobre las segundas dosis es agregarle angustia a la gente que está esperando la segunda dosis, algo que no corresponde. Las vacunas no se vencen, lo que tiene el refuerzo es que termina el ciclo de inmunización. No es real que alguien deja de estar protegido al día 91″, sentenció Cafiero al respecto.

El jefe de Gabinete ya había aclarado esta semana que de los seis millones de vacunados con la Sputnik V solo 330 mil habían cumplido los 90 días. “Y las vacunas no se vencen. Pero además, van a llegar las segundas dosis”, advirtió este jueves en una entrevista con TN.

Por otro lado, Cafiero admitió que indefectiblemente la variante delta llegará al país, y por ello pidió reforzar los esfuerzos de cuidado. Además, tal como anticipó esta semana la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Gabinete afirmó que se está estudiando en el país la posibilidad de combinar vacunas.

