Santiago del Estero: Gerardo Zamora le entregó el mando a su delfín histórico Elías Suárez

SANTIAGO DEL ESTERO.- Después de más de 20 años gobernando de manera ininterrumpida, el apellido Zamora dejó este miércoles la Gobernación de la provincia en manos de su histórico jefe de Gabinete, Elías Suárez, quien juró como nuevo gobernador hasta el 10 de diciembre de 2029, dándole continuidad a la administración del Frente Cívico por Santiago.

La asunción de Suárez marcó la salida de la principal silla provincial de Gerardo Zamora, quien desembarcó en Buenos Aires como senador nacional.

Estrecho colaborador suyo desde hace 30 años, su más cercano funcionario municipal en el paso de Zamora como intendente de la capital santiagueña entre 2001 y 2005; y luego su jefe de Gabinete y hombre de confianza en las cuatro gestiones y en la de su esposa Claudia Ledesma entre 2013 y 2017, Zamora se inclinó por Suárez cuando todos esperaban una “sucesión matrimonial”.

“Elías Suárez fue un engranaje clave en la ejecución de muchas de las políticas e iniciativas del gobierno en estos 20 años, y ni hablar cuando Gerardo se fue al Senado entre el 13 y 17 y Claudia se apoyó muchísimo en su jefe de Gabinete, ya que la mitad del tiempo Gerardo se la pasaba en Buenos Aires”, dijo a LA NACION un colaborador de Zamora que es testigo del fuerte vínculo entre ambos.

Gerardo Zamora junto a su familia, durante su jura en el Senado X Claudia Ledesma Abdala

La fórmula Suárez-Julio Neder se alzó con la Gobernación en nombre del Frente Cívico, el poderoso espacio político que lidera Zamora y que se transformó en una máquina de ganar elecciones. Los números fueron lapidarios: casi el 75% de los santagueños votaron al oficialismo que, además, en esa misma elección del 26 de octubre se quedó con los 2 senadores por la mayoría y con 3 de las 4 bancas de diputados nacionales. Las dos restantes en cada rubro fueron para Fuerza Patria Peronista, también ligadas a Zamora.

¿Deja el poder?

Después de 20 años, Zamora deja la Gobernación santiagueña, pero lo que todos se preguntan es ¿también dejará el poder? Una fuente cercana al gobierno y a la gestión zamorista aseguró que “Elías seguirá con la línea política y de gestión de Gerardo, pero seguramente pondrá su impronta”.

Uno de esos ítems que pudo saber LA NACION tiene que ver con la economía, más precisamente con el control de gastos, el ahorro en combustibles, mantenimientos y alquileres “para un mejor aprovechamiento de los recursos”, indicó el vocero consultado.

Pero desde la oposición creen y entienden que “lo de Suárez es la continuidad en el proyecto de 20 años de la hegemonía de Zamora”, según afirmó el referente local del Frente Renovador, opositor al “zamorismo” y delfín de Sergio Massa, el exalcalde de La Banda, la segunda ciudad en importancia de la provincia, Pablo Mirolo.

“Aún hay muchas deudas por resolver en la provincia, sobre todo en salud, en generación de empleo, la pobreza e infraestructura en el interior. En 2005 asumieron prometiendo un cambio y resulta ser el mismo proyecto hegemónico que tuvo Juárez durante 50 años. Es obvio que Zamora seguirá gobernando la provincia y Suárez será un delegado de él”, aseguró Mirolo.

La asunción de Elías Suárez como gobernador de Santiago del Estero Info del Estero

En su discurso de asunción, después de haber recibido la banda y el bastón de manos de Zamora, Suárez hizo hincapié en el impulso de la educación “en todos niveles” y en un mejor uso de la tecnología. La educación y las denominadas “mesas de diálogo” estuvieron siempre bajo la mirada y supervisión del ahora gobernador en estos 20 años.

Desde hoy arranca una nueva etapa en Santiago del Estero y desde ambos sectores, oficialismo y oposición coindicen en algo: habrá continuidad. La diferencia es que los sectores opositores a Zamora afirman que este tendrá intervenido el gobierno, en tanto desde el oficialismo aseguran que “claro que habrá una continuidad, como no hacerlo luego del casi 75% de los votos obtenidos, pero no en los términos que tiran desde la oposición”.

Las miradas están puestas, además, en lo que será de aquí en adelante el desempeño de Zamora en el Senado de la Nación y en su capacidad de armado, ya que no son pocos los que lo ven como un posible candidato a Presidente en 2027, aunque el mismo se encargue de ponerle paños fríos a su militancia con la advertencia de que “por el momento” no busca “nada de eso”.

LA NACION pudo saber que Zamora dividirá su tiempo entre Buenos Aires y Santiago del Estero y que en esta capital provincial alquilará una casa con oficinas para reuniones y charlas con la dirigencia del Frente Cívico, como jefe político de este espacio que se encamina a un cuarto de siglo en el poder local.

En sus redes sociales, horas antes de entregar el mando, el ahora senador hizo un posteo en donde felicitó y le deseó éxitos a los futuros gobernador y vice, asegurando que Suárez es “un amigo entrañable, una persona de bien y un hombre de sobrada capacidad para llevar adelante la noble tarea que la ciudadanía santiagueña le encomendó, por una amplia mayoría, en la urnas".