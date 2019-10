Santiago Kovadloff: "No le creo a Alberto Fernández"

El filósofo y ensayista participó de Odisea Argentina, por LN+ 22:42

"No le creo a Alberto Fernández", dijo anoche el escritor, filósofo y ensayista Santiago Kovadloff, en Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni. Allí opinó sobre la coyuntura política a menos de un mes de las elecciones generales. "La impresión que tengo es que el pasado sigue jugando un papel protagónico", comenzó.

Para el pensador, ambos candidatos tienen como discurso una promesa republicana. " [Alberto] Fernández en el fondo ofrece lo que ofrecería [Mauricio] Macri: que no vuelva el populismo, que no vuelta Cristina. Pero, ¿quién le cree? Su dificultad es ser verosímil respecto a su pasado y a su porvenir. No le creo porque simplifica su discurso, por ejemplo, cuando dice que el pacto con Irán fue un 'desliz ético', a mí me parece que le está robando complejidad a un problema trágico", opinó Kovadloff.

Respecto al análisis sobre el papel protagónico que estaría jugando el pasado en esta elección, el filósofo dijo que se hace referencia constantemente a aquello que se debe "dejar atrás". "Por un lado, el pasado en el oficialismo aparece como "lo que ha sido escuchado" y que va a ser dejado atrás, como errores económicos que ya no se cometerán. En la oposición, representada por el candidato Alberto Fernández, el pasado aparece como aquello que será desoído y será superado a través de una gestión que reúne los atributos del republicanismo", sostuvo.

No obstante, dijo respecto al porvenir: "Sin embargo, existe una compleja situación económica financiera que tendrá que enfrentar el que gane". Luego, comparó ambas propuestas políticas. "Macri le ha prometido a su electorado dos cosas: consistencia institucional republicana y una política económica que sustraiga a la clase media del enojo y del desencanto. Lo que no me queda claro es cómo se concilian ambas cosas. ¿Qué procedimientos empleará?", se preguntó.

Asimismo, sobre un posible triunfo de Alberto Fernández, cuestionó: "También veo el mismo problema: ¿cómo hará para imponer ideales republicanos en una estructura partidaria tan polifacética y contradictoria como es la que lo ha convertido en candidato? ¿Qué economía es la que llevará adelante, la de un Estado sin recursos, o de un Estado que contradiga las expectativas del kirchnerismo?"

"Estamos ante dos candidatos que se enfrentan a la dificultad de prometer verosimilitud y frente a la necesidad de construir una imagen novedosa, que pareciera no terminar de ser verosímil, porque las disputas internas de cada una de estas fuerzas no muestran homogeneidad", sostuvo Kovadloff.

Ante un posible triunfo del Frente de Todos, el académico analizó cómo podría continuar la relación diplomática entre la Argentina y Brasil. En esta linea, opinó que no cree que se produzca una fractura entre ambos países. "El sentido común allí puede preponderar. Creo que [Jair] Bolsonaro llegó a la presidencia por motivos similares a los que están pasando en la Argentina. Son figuras sintomáticas, tienen valor temperamental más que político", dijo.

Por último, consideró que se está viviendo una "degradación de la política", en relación a una constante caída de la fe en el porvenir. Además, analizó: "Creo que la política argentina en su conjunto ha perdido credibilidad discursiva. Las palabras ya no representan un poder de verosimilitud. Se ha deteriorado el valor de la palabra, o se ha callado lo que era verdad".

Y concluyó: "Argentina tiene una enorme facilidad para soñar con la redención, con cambios estructurales que van a sobrevivir, Dios mediante, porque hay quién los lidere. Si no capitalizamos el fracaso, la política se convierte en una ilusión. Tengo la impresión de que estos dos candidatos están enfrentados a una complejidad que están tratando de alguna manera de no llevar al plano del discurso, sino de vivir del miedo ajeno".

