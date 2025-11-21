Santilli se reúne en Santiago del Estero con el gobernador Zamora, un “opositor dialoguista” con quien busca tejer acuerdos

SANTIAGO DEL ESTERO.- Pasadas las 11:30, con una demora de dos horas, el vuelo de Aerolíneas Argentinas llegó a la capital santiagueña con Diego Santilli, el flamante Ministro del Interior de Javier Milei, que se reunirá con el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora.

El objetivo del ministro nacional es juntar voluntades para poder llegar al número que le permita al Gobierno aprobar el presupuesto 2026 y otras leyes de importancia que Milei pretende impulsar con el nuevo mapa legislativo.

Zamora transita sus últimas semanas como gobernador, ya que el pasado 26 fue electo senador nacional por esta provincia. Su delfín -y actual e histórico jefe de Gabinete-, Elías Suárez, fue electo gobernador con casi el 75% de los votos.

Zamora logró en octubre un aplastante triunfo en esta provincia, en unas elecciones en las que, por contrapartida, gran parte del país se tiñó de violeta con la victoria de LLA en muchos distritos de Argentina.

Zamora, cultor del perfil bajo y del diálogo, se define, al igual que lo hizo con Mauricio Macri, como un “opositor dialoguista” y la misión de Santilli es tratar de arrimar posiciones, ya que el mandatario santiagueño ostenta un bloque importante de senadores y diputados nacionales que pueden ser fundamentales en las futuras votaciones.

La llegada de Diego Santilli a Santiago del Estero Info del Estero

Ayer, en esta capital, se realizó la reunión de gobernadores del Norte Grande, la última con Zamora como su presidente protempore (ese cargo, desde ayer, recayó en el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil) y varios mandatarios se mostraron en una posición dura contra Milei; por ejemplo, Ricardo Quintela, de La Rioja. Zamora una vez más se mostró abierto al diálogo.

El gobernador santiagueño, anfitrión de la reunión, declaró: “Desde el Norte Grande le vamos a pedir una reunión al Presidente Milei”. Recordó que “hay una ley que está vigente y toma de los recursos provinciales el 1,9 que va para ARCA”. Y dijo: “Eso no está siendo utilizado en su totalidad, de acuerdo a los estudios que hicimos por medio del Consejo Federal de Inversiones”.

Gobernadores del Norte Grande, reunidos en Santiago del Estero

En declaraciones a Info del Estero, Quintela habló de la posibilidad de acompañar la aprobación del presupuesto 2026 y en tal sentido aseguró: “Si no existe la posibilidad de obras que la Nación le tiene que aportar a las provincias, el presupuesto no tiene sentido de ser. No tiene sentido presidir un país si no va a colaborar con las provincias que lo integran”. Además, cuestionó el estado de las rutas nacionales. “Están mal, y lo poco que podemos hacerle lo hacemos de forma parcial”, dijo.