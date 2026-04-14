Santilli sumó a Karina Milei a una cumbre con gobernadores aliados y volvió a respaldar a Adorni

En medio del revuelo interno que provoca en la cúpula del poder el caso Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, organizó una reunión entre Karina Milei, la funcionaria más influyente del Gobierno, y dos mandatarios aliados: Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Al encuentro que se realizó en la Casa Rosada también concurrió Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana del presidente Javier Milei. A lo largo de la charla, los representantes del Ejecutivo y los gobernadores analizaron temas de la coyuntura nacional.

Además, Karina Milei, Santilli y Menem les confirmaron que el Presidente firmará un decreto en los próximos días para que “algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales” que atraviesan sus distritos.

Frigerio y Cornejo ratificaron su respaldo al rumbo que trazó el gobierno de Milei, pese a las dificultades que atraviesa la economía. Ambos habían sido socios electorales de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones de medio término.

Manuel Adorni, Diego Santilli y Pablo Quirno, en el encuentro de AmCham Rodrigo Nespolo

En momentos en que Luis Caputo, ministro de Economía, pide avanzar con acuerdos con gobernadores para minimizar el riesgo político de 2027 y favorecer la llegada de inversiones, Karina Milei salió a capitalizar una foto con mandatarios aliados de la Casa Rosada.

El gran ausente en la reunión que se realizó esta mañana en Balcarce 50 fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una tormenta política por el avance de la causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito.

Pese al desgaste que le provocaron las denuncias en torno a su patrimonio o sus viajes, el Presidente y su hermana volvieron a apuntalar a Adorni en las últimas horas. Por caso, durante su discurso en el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham), reiteró su apoyo al jefe de Gabinete. Dijo que Adorni había hecho una “extraordinaria” elección en las legislativas porteñas de mayo pasado, cuando se impuso con 30 puntos en el bastión de Pro.

Horas antes, ente el mismo auditorio, Santilli había hablado del caso Adorni. Fue en el cierre de su exposición, cuando le preguntaron sobre qué impacto tenía la situación judicial del exvocero en la gestión. “No paramos un minuto la gestión. El Presidente fue claro, seguimos para adelante, la Argentina no puede detenerse”, remarcó el ministro del Interior.

Si bien parecía incómodo, Santilli ratificó su respaldo al jefe de Gabinete. Por ejemplo, destacó que se puso a disposición de la Justicia. “La Justicia avanza, y sigue siendo nuestro jefe de gabinete. Trabaja con nosotros… Yo trabajo a diario con él, coordino toda la tarea de las provincias y con los distintos ministros. Y Manuel Adorni siempre está ahí…para ayudar, ¿no?”, concluyó.

Hoy, LA NACION reveló que Adorni no declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) la compra que hizo Angeletti, su mujer, de la vivienda en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Ese dato debía figurar en el anexo reservado de su presentación del año pasado. El funcionario recién lo agregó la semana pasada.

Santilli, que luego se sentó al lado de Adorni para escuchar el discurso de Milei, ya se había referido a la situación del jefe de Gabinete. Hace dos semanas, durante su visita a Mendoza, dijo que valoraba “su capacidad” y que haya ”puesto la cara”.

“Yo he hablado con el jefe de Gabinete, he salido a respaldarlo. Tengo un trabajo enorme con Adorni. Hacemos un trabajo conjunto día a día. Yo valoro su capacidad y que dé la cara, no como antes que no la daban. Ahora queda todo lo que ha expresado el jefe de Gabinete, que es someterse a la Justicia”, puntualizó.