En campaña, Leandro Santoro y Pilar Ramírez criticaron a Jorge Macri

Detractores de la gestión porteña de Jorge Macri, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro, ahora candidato a la Legislatura por el peronismo, y la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad, Pilar Ramírez, arremetieron este viernes contra el mandatario por su anuncio matutino, cuando informó que buscan construir para final de la gestión un túnel vehicular subterráneo y un anillo peatonal elevado que conectará el Bajo Belgrano con Aeroparque.

Según dijo Macri en conferencia de prensa, la inversión será de $50.000 millones y comenzará a montarse durante el primer semestre de 2026. A la presentación sumó unos renders de cómo se verá la obra, con una especie de “corona” que -en base a lo que comentó el alcalde- buscará ser un nuevo “ícono” de la Ciudad.

Este plan de obras llegó en plena campaña para la elección a la Legislatura, fijada para el 18 de mayo, en la que el mandatario busca refrendar su gestión, todavía sin un candidato definido para Pro.

Lanzado ya por la fuerza Es ahora Buenos Aires, Santoro -que aglutina a la mayor parte del peronismo detrás de su figura- arremetió contra Macri. “¡Insólito! Hacen campaña con otra ‘obra’ que no existe , hecha con Inteligencia Artificial (IA). Igual que la Línea F de subte, te muestran una animación digital, se felicitan entre ellos y te piden que los votes”, se quejó el postulante a legislador, en base a los dos últimos grandes anuncios que hizo el dirigente amarillo. La información que brindaron desde la administración local es que este proyecto ganó un concurso en el que participaron diseñadores de todo el mundo, y que fue elegido por aportar “transporte, espacio público, seguridad y conectividad”.

“Gobiernan desde hace 18 años y en lugar de cortar cintas hacen una promesa” , ironizó Santoro sobre las reiteradas gestiones de Pro en territorio capitalino, que comenzaron con Mauricio Macri, siguieron con Horacio Rodríguez Larreta y ahora lo tienen a Jorge Macri en Uspallata.

Críticas libertarias

Por su parte Ramírez, principal detractora de Macri en la Legislatura y ladera de la secretaria general, Karina Milei, puntualizó en que Macri difundió que realizaría esta infraestructura ya entrada la campaña.

“Jorge, cuando puedas leé el Código Electoral. ¿Ninguno de los miles de asesores que tenés te dijo que hacer anuncios institucionales después del 19 está prohibido? ¿Viste que no sirve tener un Estado tan grande si ni siquiera te pueden ayudar a hacer cumplir la ley?”, lo chicaneó la jefa de la bancada libertaria en la Capital, que suele enrostrarle al jefe de Gobierno la planta de trabajadores que tiene en las oficinas públicas y quien incluso no votó el Presupuesto para 2025 porque dijo que no se correspondía con una idea de austeridad en la gestión.

Pero no fue solo eso. En una línea similar a la de Santoro, Ramírez concluyó: “Hace 17 años que tu familia gobierna como un feudo la Ciudad. Basta de privilegios”.

De momento, LLA no definió quién será su candidato en territorio porteño, pero pica en punta el vocero presidencial, Manuel Adorni.

