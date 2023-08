escuchar

En medio de ataques a comercios que se incrementaron en las últimas horas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, habló esta mañana y aseveró que estos hechos “no son espontáneos”, pero aclaró que todavía no tienen en el Gobierno “datos fidedignos” de quién está detrás. Así se despegó de las acusaciones que hizo ayer al final de la tarde la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, contra el presidenciable libertario, Javier Milei, como instigador de los saqueos. En tanto, Fernández contó que anoche la Gendarmería acompañó a la Policía de Buenos Aires en la zona de Cuartel V, y que esa fuerza y la Policía Federal se sumaron a las tareas también en Bariloche.

“No son espontáneos [los ataques], no es una causalidad. Si tuviera quién está detrás, hubiera empezado por ahí. Todavía no tenemos datos fidedignos que nos hagan decir: ‘Fulano o mengano son los responsables’”, marcó el ministro de Seguridad en una conferencia de prensa al llegar a la sede de su cartera, desde donde anunció que se creará un comando especial para abordar esta situación en el conurbano.

“Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que no querían tomarlas, pero la desesperación los llevaba a ello. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo. Y aquellos que se pasaron de la raya, fueron detenidos y serán presentados a la Justicia”, indicó, en un contraste con lo que pasó en 2001.

Bajo esa postura insistió con que él “no puede decir” a este momento quiénes están detrás de estos ataques y marcó una diferencia así con la vocera presidencial: “Si otra persona del Gobierno lo hizo, sabrá por qué lo hace. Y si hay otros casos de acciones que tuvieron... que vieron gestos de la política y de alguno de los candidatos, o representantes de algunos de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Pero no soy yo. Si lo tuviera, lo haría”.

Anoche, Cerruti había ligado directamente a Milei con estos sucesos que empezaban a aparecer en distintos puntos del país. “ Ahora sale Javier Milei a cerrar la operación dejando todo claro” , aseveró la portavoz en una cadena de tuis -que fue replicada por el presidente Alberto Fernández- y en un mensaje que después reforzó en su Instagram.

“¿Me escuchó usar nombres? No uso nombres. Yo me llamo Aníbal Fernández y tengo barba”, se despegó el ministro de Seguridad de su compañera de Gabinete.

En tanto, el funcionario anticipó que hoy habrá una reunión con los jefes de las fuerzas para tener sus valoraciones y crear un “comando específico” para trabajar el tema junto a las cuatro unidades: la Gendarmería, la Policía Federal (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura. “ Es para que se pueda actuar en todo el conurbano. En los otros lugares están trabajando las policías provinciales y lo han hecho muy bien ”, marcó.

Aunque evitó usar “saqueo” para definir lo que pasa, Fernández señaló que “no es un problema de una palabra”, y manifestó: “Hace unos cuantos días que venimos avistando este tipo de acciones, que nos obligó a trabajar progresivamente, con mucho cuidado, sin hacer demasiado ruido, para prestar atención en lo sucedido”.

Después detalló cómo funcionaron desde el ministerio, en conexión con las administraciones de cada territorio que se vio afectado por estos robos masivos: “En el lugar donde se actúa junto con las provincias se ve el trabajo de las provincias, como Córdoba, Mendoza, Neuquén... Anoche nos conectamos con la gobernadora de Río Negro. Hemos actuado en Bariloche con la Gendarmería y la Policía Federal; y hemos trabajado con Gendarmería acompañando a la provincia de Buenos Aires en la zona de Moreno, José C. Paz, el límite, lo que se conoce como Cuartel V”.

