Scioli, tras incorporarse al Ministerio de Economía con Massa: “Esto no es ningún premio consuelo”

Confirmado ya como asesor especial para la agenda internacional del Ministerio de Economía y tras sellar una tregua con los socios oficialistas luego de quedar desplazado del armado en el cierre de listas, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, aseveró que su incorporación a la cartera que conduce el presidenciable Sergio Massa -con quien mantuvo años de enemistad- no es “ningún premio consuelo”, sino que lo hace para aportar su experiencia y porque no está para rezongar.

Disconforme con el accionar del ala albertista de la coalición, Scioli buscó imprimir sin embargo una mirada hacia adelante esta mañana y dijo que la gente “sabe muy bien qué pasó”, a la vez que alegó que “las palabras están de más”. En tanto, se refirió también a la charla que tuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que ella destacó su “coherencia política”.

Sergio Massa recibió a Daniel Scioli en la entrada del Ministerio de Economía Ricardo Pristupluk

“Este tiempo necesita pragmatismo, cosas concretas. Entonces esto no es ningún premio consuelo, es la satisfacción que yo siento después de tanta experiencia acumulada, renovada, modernizada, entendiendo la nueva agenda internacional. Si yo puedo ayudar, cómo no voy a ayudar”, sostuvo Scioli en Radio 10. La semana pasada, el embajador que tuvo que declinar su carrera presidencial, fue recibido por el líder del Frente Renovador en la puerta del Palacio de Hacienda y se dieron un abrazo para los fotógrafos. En tanto, anoche se confirmó el nuevo puesto que ocupará.

“Escucho descalificaciones de ‘le dieron un premio consuelo’. Yo soy embajador argentino en Brasil y si puedo ayudar, no soy un indiferente. Tengo mis ideas de que la Argentina no tiene que volver a las recetas del pasado. Había asumido un compromiso, convencido de que una PASO integradora, movilizadora, podía potenciar nuestro espacio. Se llegó a la decisión que se llegó y no voy a ser un factor de impedir eso, de quedarme protestando. Tengo un enorme compromiso de pertenencia al peronismo”, insistió el exgobernador bonaerense, quien dijo querer estar “al servicio” del país y de Unión por la Patria.

Bajo esa postura de conciliación, Scioli también buscó despejar las fricciones que caracterizaron la relación con el ministro de Economía desde hace tiempo. “Siempre he buscado ser un factor de concordia, de unidad, de ponerme al servicio de la Argentina con toda mi experiencia potenciada en esta misión en Brasilia. Sergio ha sido siempre muy elogioso en este trabajo. Más allá de las cosas que se han dicho, jamás dejé de trabajar codo a codo con él y con todo su equipo”, sostuvo, a la vez que agregó: “He hablado profundamente con Massa y hemos encontrado coincidencias en lo que se viene de país. Seguimos avanzando y no volvemos atrás”.

En cambio, no se mostró en la misma sintonía cuando se refirió a la reunión que tuvo, también la semana pasada, con Alberto Fernández. “Con el Presidente he hablado de lo ocurrido, y las cosas con toda sinceridad y claridad”, dijo, con cautela, el embajador. Entonces consideró que este es un momento “muy sensible” del país y que ante tanta incertidumbre su intención es transmitir tranquilidad y responsabilidad.

El presidente Alberto Fernández con Daniel Scioli la semana pasada ESTEBAN COLLAZO

“No quiero ser un factor que agregue mas preocupación en la que la gente ya tiene. Yo no voy andar rezongando ‘pasó esto o lo otro’. La gente sabe muy bien lo que pasó. Las palabras están de más. La gente a veces escucha mi silencio, pero también ahora ve mi decisión y sabe que uno está a la altura de lo que necesita el país”, enfatizó el representante en Brasil, que así dejó leer entre líneas el mal momento que se dio con Fernández. Es que, según trascendió, el embajador consideró una traición la forma en que el mandatario negoció con el kirchnerismo y el massismo, cuando lo apartó de la contienda y se definió la fórmula Massa-Agustín Rossi.

Entre sus mitines de la semana anterior, el primero, cuando llegó desde Brasil, fue con Cristina Kirchner en el Senado. De acuerdo a lo que contó Scioli esta mañana en cuanto a esa reunión que destrabó las siguientes, la vicepresidenta ponderó su “compromiso”, su “sentido de la responsabilidad” y su “coherencia”.

La primera reunión de la semana pasada fue entre Daniel Scioli y Cristina Kirchner

Asimismo reveló que con la exmandataria charlaron sobre el tiempo en que él fue vicepresidente de Néstor Kirchner y su acompañamiento “en cada una de las circunstancias” al antes presidente fallecido. “Ella también es muy elogiosa de mi trabajo en Brasil”, expresó.

