Scioli promocionó la temporada de invierno 2026 en Bariloche con un video que se volvió viral

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, publicó el miércoles en sus redes sociales un video para promocionar la temporada de invierno 2026 en los centros de esquí nacionales. En la producción, se simula la caída de nieve típica de estos destinos con pequeñas esferas de telgopor, lo que causó una gran cantidad de reacciones de los usuarios.

El mensaje del funcionario buscaba fomentar la llegada de turistas, resaltando la preparación de los complejos de cara a los próximos meses. En el video, Scioli asegura que existe un “furor por la Argentina para esta temporada” y proyectó que los establecimientos “van a estar colmados de familias brasileñas”. En su spot, también especificó que los centros de esquí se prepararon “como nunca” para recibir visitas internacionales.

Con nieve artificial: Daniel Scioli se filmó para promocionar la temporada de invierno 2026

Sin embargo, el elemento más destacado para el público fue el recurso técnico elegido para ambientar el video: durante los primeros segundos de la grabación, alguien que se encontraba detrás de cámara arrojó pequeñas bolas de telgopor sobre la cara del secretario de Turismo para imitar el efecto de la nieve. Esto provocó algunos gestos de molestia e incomodidad en el funcionario, que de todos modos siguió con su discurso.

Las respuestas en las plataformas digitales apuntaron tanto a la calidad visual como al enfoque, centrado exclusivamente en el público brasileño. Un usuario preguntó: "¿Por qué no te fuiste al sur e hiciste un video directamente desde allá? ¿Cómo vas a hacer un vídeo con bolitas de telgopor? ¿Cuánto nos salió el videito?”.

Otros comentarios señalaron la dificultad económica de los ciudadanos locales para pagar ese tipo de vacaciones y cómo se atrae principalmente a extranjeros. "Qué bueno. Los de afuera pueden disfrutar, mientras los argentinos tenemos que empezar a comer milanesa de burro”, enfatizó una ciudadana en X.

Daniel Scioli invitó a los brasileños a vacacionar en Bariloche. Gentileza

La búsqueda de turistas extranjeros y la estrategia turística

Scioli puso un énfasis especial en San Carlos de Bariloche por la conocida frecuencia de brasileños en el destino, al que calificó como “el mejor de América” en su categoría.

El funcionario también destacó la incorporación de tecnología para el mantenimiento de las pistas. “Se presenta una infraestructura renovada, con máquinas de nieve artificial que garantizan una gran temporada para los esquiadores de todos los gustos y todos los niveles”, detalló en el spot.

Por otro lado, el titular de la cartera también adelantó planes para la provincia de Buenos Aires. El funcionario comunicó que Mar del Plata inició un proceso para posicionarse como una ciudad receptora de cruceros internacionales y que el Gobierno nacional apunta a atraer 700.000 visitantes anuales para alcanzar un impacto económico de US$324 millones.