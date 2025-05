Se agudiza el conflicto: Tierra del Fuego demandará judicialmente al Estado nacional si avanza con la quita de aranceles

EL CALAFATE.- El anuncio de la baja de aranceles a productos tecnológicos que se ensamblan en Tierra del Fuego generó una gran preocupación en la isla, donde 8.500 puestos de trabajo dependen de la industria electrónica, ante lo cual el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que su administración iniciará acciones judiciales contra el Gobierno nacional en caso de que avance con la medida.

Mientras se espera la publicación en el Boletín Oficial, lo anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, generó una ola de rechazos en la provincia más austral del país.

“Vamos a judicializar si se confirma en los términos en que fue anunciado”, afirmó Melella, quien acusó al oficialismo nacional de actuar “con violencia y soberbia”, y de “faltarle el respeto al pueblo fueguino”. El mandatario provincial afirmó que desde la Casa Rosada no le avisaron del proyecto, ni tampoco a los referentes de La Libertad Avanza en la isla, según afirmó en una entrevista con el programa “Turno Tarde” de Radio Provincia, de Ushuaia.

Melella cuestionó las expresiones del diputado José Luis Espert y del ministro Federico Sturzenegger, a quienes acusó de despreciar a Tierra del Fuego al proponer convertirla “en un parque de diversiones”. “Nos tratan como si Ushuaia fuera todo y no existieran las otras localidades ni la cadena productiva que se extiende en toda la isla. Hablan con una lógica porteña, subestiman”, remarcó.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en una visita a la Casa Rosada Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Sin argumentos, con violencia, realmente es complicada la situación. A nosotros nos enoja y muchísimo porque realmente son puestos de trabajo y en esto también los fueguinos tenemos que entender, y no nos comamos el caramelito de que mira qué bueno, ahora vamos a tener no sé qué historia, vamos a tener que competir. No, estos son puestos de trabajos que se pierden y ya lo vivimos en la época de (Mauricio) Macri, cuando se hizo de la misma manera con el famoso tema de las notebooks”, afirmó en otro tramo de la entrevista Melella.

“No me importa si me faltan el respeto a mí, pero no voy a permitir que se lo falten a nuestro pueblo”, sostuvo el gobernador. “Nos tratan como si fuéramos culpables de todos los males del país. No entienden que esta es una industria tecnológica calificada, con inversión y desarrollo”.

Melella, quien atraviesa su segundo mandato al frente de la provincia, aseguró que la decisión del Gobierno nacional es muy grave. “Desde la provincia vamos a hacer todo lo que podamos hacer y esté a nuestro alcance para dar vuelta (…) las decisiones y acciones del gobierno nacional”, advirtió.

Paro en las fábricas

La reacción desde las fábricas no tardó en llegar: todas las plantas electrónicas radicadas en la provincia comenzaron un paro por tiempo indeterminado. Melella respaldó la medida, al señalar que “es la herramienta que tienen los trabajadores”, y subrayó que el impacto de la eventual quita de beneficios no se limitará a las fábricas. “Cuando se pierde un empleo industrial, afecta al taxista, al almacenero, al que tiene una cabaña en Tolhuin”, señaló.

La exención fiscal y otros beneficios a empresas de Tierra del Fuego siempre estuvieron en un terreno polémico Gentileza Mirgor

Por su parte, la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, sostuvo que el anuncio “puede significar la pérdida de miles de puestos de trabajo y menor competitividad para la industria” y agregó que “la industria significa soberanía, significa el empleo de nuestra gente y una vez más el gobierno nacional pone en jaque los puestos de trabajo y la producción”.

En tanto que Ana Vainman, presidente de la Asociación Fueguina de Representantes de la Industria Electrónica (AFARTE) expresó cautela respecto a las medidas del gobierno nacional. Sobre la simplificación aduanera mencionada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que permitiría el ingreso de productos desde Tierra del Fuego al continente de manera más eficiente, señaló: “Esto podría ser un beneficio, ya que eliminaría algunos costos logísticos que encarecen la venta de nuestros productos. Sin embargo, es fundamental esperar a que se publique la normativa para entender el impacto real de estas medidas”, dijo a FM Aire Libre, de Río Grande.

La presidenta de la una de las cámaras empresariales aseguró que están trabajando en conjunto con los funcionarios del Gobierno nacional para comprender las medidas y asegurar la industria local y los puestos de trabajo, en tanto que cuestionó la baja de precios anunciada por el vocero presidencial: “El ejemplo que se dio sobre la reducción de precios de teléfonos celulares se refería a productos importados, no a los fabricados en Tierra del Fuego. Además, la baja de impuestos internos no se traducirá de inmediato en precios más bajos, ya que el impuesto se paga por adelantado y el stock actual en el mercado ya lo ha absorbido”, aclaró.