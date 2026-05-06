Total inauguró el parque eólico más austral del mundo y analiza aplicar al RIGI para su producción de gas

La filial local de la petrolera francesa TotalEnergies inauguró en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, el parque eólico “más austral del mundo”, un proyecto que combina generación renovable y almacenamiento en baterías para abastecer sus plantas de tratamiento de gas en Río Cullen y Cañadón Alfa.

La compañía confirmó además que analiza presentar futuros proyectos para adherirse al esquema de beneficios fiscales y cambiarios impulsado por la administración de Javier Milei, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en medio de la apertura al segmento de exploración y producción hidrocarburífera (upstream).

“Estamos evaluando proyectos en Neuquén que pueden aplicar para el RIGI”, afirmó Sergio Mengoni, CEO de TotalEnergies en Argentina, a LA NACION durante la inauguración. El ejecutivo explicó que la empresa trabaja en paralelo sobre desarrollos no convencionales en Vaca Muerta y nuevos proyectos offshore en la Cuenca Austral, aunque aclaró que cada uno tiene tiempos y escalas de inversión diferentes.

Inauguración del parque eólico más austral del mundo

El parque inaugurado demandó una inversión superior a US$60 millones solo en su desarrollo directo y está ubicado a unos 130 kilómetros al norte de Río Grande. Cuenta con dos aerogeneradores de 86 metros de altura y 136 metros de diámetro de pala, con capacidad para generar 9 MW de energía renovable.

La iniciativa alimentará las plantas de tratamiento de gas que TotalEnergies opera junto a sus socios Wintershall Dea y Pan American Energy (PAE) en el norte fueguino, instalaciones clave para procesar la producción de la Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), que representa cerca del 20% del gas que consume el país.

Según explicó Mengoni, el proyecto tiene una característica inédita a nivel global: se trata de una operación híbrida aislada de cualquier red eléctrica, porque la provincia no forma parte del sistema interconectado nacional.

“Es la primera iniciativa donde tenés generación eólica complementada por baterías sin conexión al sistema eléctrico. En otros lugares siempre existe una red que funciona como respaldo. Acá no existe eso”, señaló.

Inauguración del parque eólico más austral del mundo

La energía renovable reemplazará parte del gas que antes se utilizaba para generar electricidad en las propias plantas y que ahora podrá inyectarse al mercado. La compañía estima que reducirá más del 55% las emisiones asociadas al funcionamiento de sus operaciones en Tierra del Fuego hacia el final de la concesión de la Cuenca Austral.

El gobernador fueguino Gustavo Melella destacó durante la inauguración que la provincia busca combinar producción hidrocarburífera y nuevas tecnologías para sostener inversiones y empleo local. La contratista fue Dreicon, cuyo vicepresidente, Alejandro Bellorini, dijo a este medio que priorizó la mano de obra de la ciudad de Río Grande y también a los proveedores locales.

TotalEnergies produce actualmente más de 20 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Tierra del Fuego, equivalentes a cerca del 20% de la producción nacional. La petrolera también observa oportunidades de expansión vinculadas a las exportaciones regionales. Mengoni sostuvo que Brasil aparece como uno de los principales mercados para el gas argentino y pidió avanzar en obras de infraestructura que permitan ampliar la capacidad de transporte hacia el norte del país.

“Tenemos tres patas: el mercado local, el GNL y el mercado regional. Brasil puede abrir un horizonte muy importante para Argentina”, sostuvo el ejecutivo.

La evaluación de TotalEnergies sobre el RIGI se da en un contexto de fuerte dinamismo entre las petroleras. En las últimas semanas, Vista Energy anticipó que prepara una presentación para adherirse al régimen; Pluspetrol solicitó el ingreso de un proyecto de US$12.000 millones en Bajo del Choique-La Invernada; Tecpetrol avanzó con una iniciativa de US$2400 millones en Los Toldos II Este; y Pampa Energía anunció inversiones por US$4500 millones en Rincón de Aranda.