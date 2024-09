Se conoció un nuevo audio de una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yanez por una mujer

Escuchar

En medio de la investigación de la causa en la que la ex primera dama Fabiola Yañez denunció al exmandatario Alberto Fernández por violencia de género durante su estadía en la Quinta de Olivos, continúan apareciendo esquirlas del fuego cruzado entre la expareja presidencial. Este domingo por la noche, La Cornisa, el programa que Luis Majul conduce por LN+, reveló un nuevo audio de una discusión entre ambos, en donde Yañez le reclama a Fernández haber invitado a una mujer a almorzar a escondidas: “Vos me das el celular y yo leo, o me estás mintiendo”.

El nuevo audio sale a la luz en medio de las averiguaciones solicitadas por la Justicia sobre los teléfonos de Fernández, Yañez y de sus familiares, y luego de que fueran difundidas media docena de fotografías de la experiodista con golpes en su rostro, tras la declaración los Tribunales de su madre, Miriam Verdugo Yañez.

Además, en los últimos días, también se filtraron nuevos audios con graves insultos por parte del exmandatario contra su expareja y madre de su hijo en común, Francisco. La viralización de estos audios e imágenes se da en plena profundización de las filtraciones que incluyen chats y documentos, que buscan dejar mejor parada a cada una de las partes ante la sociedad y, fundamentalmente, en el expediente judicial.

El audio dado a conocer esta noche en la pantalla de LN+ gira en torno a una supuesta mentira del expresidente, quien habría invitado a almorzar a escondidas días antes a una mujer, que la propia Fabiola Yañez asegura haberle presentado.

En el comienzo de la grabación, Yañez le señala a Fernández que “la humilla” y que le “falta el respeto”. “Invitás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté” , le recrimina la ex primera dama.

En ese sentido, Yañez agrega que se trató de una visita a almorzar en la residencia presidencial con la condición de que ella no se entere. “Le decís que ‘no le cuentes a Fabi porque es celosa’”, cuestiona. Y acto seguido le da un ultimátum: “Acá es muy fácil, esto es así de fácil. Vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo”.

Según se mencionó en el estudio de LN+, la persona que ex primera dama le habría presentado a Fernández sería Sofía Pacchi. A la exasesora de Yañez se la señaló como alguien que mantuvo una relación secreta con el expresidente, aunque ella misma desmintió esos rumores. “Nunca he tenido vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, aseguró en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, en un posteo compartido con su abogado Fernando Burlando.

Sofía Pacchi, Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la asunción presidencial del 10 de diciembre de 2019 Archivo

Pacchi tenía previsto declarar ante la Justicia el pasado 12 de septiembre; sin embargo, la citación se postergó y hasta el momento no se concretó. Según pudo saber LA NACION, se trataría de una presentación clave, dado que podría abonar la defensa de Alberto Fernández, que las marcas que expuso la ex primera dama en su cuerpo fueron producto de caídas y golpes por tratamientos estéticos y el abuso de bebidas alcohólicas.

La joven, de 34 años, fue la asesora de imagen y de comunicación de Yañez. Tenían un vínculo muy cercano que las volvió amigas. Acompañó a la ex primera dama entre 2020 y 2021, pero se alejó de la Quinta de Olivos, lugar que solía frecuentar cuando salió a la luz la fiesta que realizó la entonces pareja presidencial en la residencia oficial en medio de la cuarentena obligatoria dictada por el propio gobierno y que impedía que se juntaran varias personas en un mismo lugar. La exmodelo visitó, en plena pandemia de Covid-19, unas 65 veces la Quinta de Olivos entre 2020 y 2021.

El diálogo completo

Fabiola Yañez (FY):- ¿Pero qué vamos a discutir?

Alberto Fernández (AF):- Me quedé desconcertado.

FY: Que vos me humillás.

AF: Te pido perdón. Si mi idea hubiera sido esa...

FY: Me faltás el respeto. Invitás a almorzar a escondidas a una persona que yo te presenté.

AF: ¿A escondidas?

FY: Y le decís que “no le cuentes a Fabi porque es celosa”. Es la humillación más grande, y ahora lo estás dando vuelta, manipulándome nuevamente, psicopateándome. No me querés dar el teléfono porque decís que yo voy...

AF: No, porque no quiero pelear con ese tema.

FY: Acá es muy fácil, esto es así de simple. Vos me das el teléfono y yo leo, o me estás mintiendo.

AF: No, es muy fácil, porque vas a leer lo que vos querés.

FY: Entonces me estás mintiendo.

LA NACION