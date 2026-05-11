EE.UU. versus los laboratorios locales: arranca el debate por la adhesión de la Argentina al tratado internacional sobre patentes

Es una de las cuentas pendientes del gobierno de Javier Milei, y también de los anteriores. La Argentina no saca buena nota en el plano internacional en la protección de las patentes, y, aunque con demoras, arranca un debate para dejar de ser el único país del G29 que no suscribió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT).

Se trata de un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que facilita que las empresas y los innovadores soliciten protección por patente para sus invenciones en varios países. Una sola solicitud internacional de patente, entonces, tiene el mismo efecto jurídico que presentar solicitudes de patentes por separado en cada uno de los 158 Estados adheridos a la normativa.

Tal como informó LA NACION, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) advirtió que el nuevo régimen de propiedad intelectual podría dar lugar a abusos por parte de los laboratorios extranjeros que afectarían la competencia y el costo de los medicamentos. Reclamaron que, de aprobarse en Diputados, la adhesión al PCT debería realizarse haciendo uso de reserva, en particular sobre el Capítulo II del tratado.

Es exactamente lo que sucederá. Según el Gobierno, “haremos una reserva del Capítulo II (que no iría), del proyecto que viene con media sanción del Senado”. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto en Diputados, deberá pasar nuevamente por el Senado, que le había dado media sanción en 1998. Tanto AmCham como los laboratorios multinacionales creen que el proyecto debería ingresar a Diputados como está.

En este marco, arranca el debate en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Legislación General y de Industria de la Cámara de Diputados, que va a tratar mañana, martes 12 de mayo a las 15, los detalles del PCT.

El objetivo del oficialismo es dictaminar para que pueda discutirse en la sesión planeada para el miércoles 20. Fuentes oficiales confirmaron que asistirán funcionarios del equipo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que van a estar informando por cualquier duda o consulta que quede pendiente.

Compromisos internacionales

Aunque, por ahora, Estados Unidos no presiona con los aranceles, una operatoria judicializada en ese país, el compromiso bilateral sigue vigente. La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial con el país del norte, y el 30 de abril se había establecido como una fecha límite para resolver el tema de las patentes y la propiedad intelectual.

La adhesión a este tratado también es parte de las obligaciones asumidas por la Argentina en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea; Mercosur-EFTA y también está en la agenda de la OCDE, el club de los países desarrollados al que la Argentina quiere ingresar.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), asegura que el PCT genera un triple beneficio: impulsa el desarrollo tecnológico y científico, promueve la inversión y mejora la competitividad del país.

“Actualmente, permite proteger invenciones en más de 150 países mediante un único proceso inicial. En ese sentido, la Argentina es el único país del G20 que aún no forma parte de este sistema, pese a que investigadores, universidades y empresas argentinas ya lo utilizan en el exterior para proteger sus desarrollos”, informa la entidad.

Otros beneficios son que es una señal de alineación con estándares de economías intensivas en I+D y envía un mensaje positivo a inversores globales sobre la voluntad de convergencia normativa de la Argentina. Se trata, según quienes quieren que se apruebe el dictamen completo, de más previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica.

Hay que aclarar que el PCT no otorga una “patente mundial”. Cada país conserva su soberanía para examinar y decidir sobre cada solicitud conforme a su propia legislación. El INPI argentino mantiene su autonomía total para aprobar o rechazar patentes.

Qué es el Capítulo II

Hay algunos planteos para eliminar la puesta en marcha del Capítulo II del tratado. Desde AmCham consideran relevante avanzar hacia una implementación plena del tratado, incluyendo el Capítulo II, “ya que este mecanismo brinda herramientas que permiten mejorar la calidad de las solicitudes, reducir incertidumbre y optimizar los procesos de evaluación internacional de patentabilidad. Además, limitar su alcance a través de una reserva, debilita fuertemente el beneficio del sistema impuesto por el PCT”.

Hay que recordar que el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco firmado entre la Argentina y Estados Unidos, técnicamente, no cambió y, hasta que no se trate en la Corte Suprema de Justicia de ese país, el gobierno americano lo seguirá aplicando. En este contexto, fuentes cercanas a la negociación por el acuerdo aseguran que la falta de adhesión al Capitulo II del PCT puede ser interpretada como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual.

Del lado del oficialismo admiten que hay resistencia por parte de la industria farmacéutica local, ya que el Capítulo II permite que se tome una opinión preliminar de una oficina de patentes extranjera para otorgar el patentamiento local.