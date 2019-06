Se desinfla la intención del radicalismo de suspender las PASO

En el Gobierno no creen que avancen los proyectos de ley que impulsó la UCR para dar de baja las elecciones del 11 de agosto; también lo rechazó el fiscal electoral

Sin deseos de generar un frente de conflicto con el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo , impulsor de la iniciativa, el gobierno de Mauricio Macri delegará "en el Congreso" la discusión de la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), rechazada hoy por el fiscal electoral Jorge Di Lello.

"Es un tema que tendrá que discutir el Congreso", afirmaron a LA NACION desde el Ministerio del Interior. Ayer, y en línea con el titular del Comité Nacional de la UCR, los senadores radicales mendocinos Pamela Verasay y Julio Cobos presentaron un proyecto de ley para suspender "de manera provisional" las primarias presidenciales (dónde no hay competencia) y en todos aquellos distritos en los que haya un solo postulante.

Hoy, en la Cámara de Diputados, los radicales Luis Petri y Luis Borsani, entre otros, presentarán un proyecto en el mismo sentido.

Sin el presidente Mauricio Macri, de viaje hacia Indonesia, y con el jefe de gabinete Marcos Peña en China, los funcionarios del Gobierno oscilaban entre la "simpatía" por la medida y su escasa "factibilidad". "Más allá de que me guste o no, no se cambian las reglas en el medio de un proceso electoral", afirmó un funcionario cercano a Peña.

El propio Macri y varios de sus ministros avalan en voz baja la postura de Cornejo, que sostiene que las PASO son un "gasto inútil". Pero creen que "los tiempos no dan", por lo que decidieron dejar el debate en manos del parlamento, en el que el oficialismo es minoría.

El mendocino Cornejo tendría un interés particular en suspender las PASO. En su provincia se elegirá gobernador el 29 de septiembre. Un resultado adverso el 11 de agosto nacionalizaría la previa al comicio provincial, en la que competirán Rodolfo Suárez (UCR) contra la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Otro funcionario recordó que en 2016 el oficialismo planteó la necesidad de eliminar las PASO, pero que en aquel momento ni el massismo ni el kirchnerismo dio su apoyo. "Ahora tampoco vemos apoyo opositor, aunque el debate nos va a servir para sentar posición sobre el tema", dijero.

Rechazo del fiscal

Para colmo, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, dio en principio una opinión negativa sobre las iniciativas del oficialismo en el Congreso.

"Las primarias deben cumplirse, eliminarlas es una decisión política", dijo De Lello en una entrevista con la radio Fururock. "La suspensión de las primarias depende 100% de los legisladores, para que sea legal esta decisión se necesita la mitad más uno de los miembros de cada cámara legislativa", explicó, aunque aclaró: "Si tienen los votos en el Congreso, no es judicializable".