“Se manejaron con mucha impunidad”, aseguró la maestra que denunció a la esposa de Berni por aterrizar con el helicóptero en una cancha de fútbol

LA PLATA.- Paula Rodríguez Monteiro denunció ayer que un helicóptero en el que viajaba Agustina Propato, senadora provincial por el Frente de Todos y esposa del ministro de Seguridad, Sergio Berni, aterrizó sin permiso en la cancha de fútbol infantil Canal Oeste, de Ensenada. También denunció que un custodio la agredió cuando intentó impedirlo. Rodríguez Monteiro fue a la Fiscalía N°6 de La Plata para seguir el curso de la acusación radicada ayer en la Comisaría 1 de Ensenada, p ero se encontró con que la denuncia no llegó aún a la Justicia .

“Ayer se manejaron con impunidad. Hoy mi denuncia no llegó a la Fiscalía. No me da miedo. No voy a permitir que me patoteen”, dijo hoy Rodríguez Monteiro.

Agustina Propato, senadora provincial del Frente de Todos

Ella es la presidenta del club de fútbol infantil Canal Oeste. La institución tiene más de 100 chicos, que a veces juegan a la pelota en las canchas en las que aterrizó el helicóptero del Ministerio de Seguridad . Rodríguez Monteiro vive a 15 cuadras del club. Ayer se estaba preparando para ir a trabajar a una de las dos escuelas donde da clases como maestra de enseñanza primaria cuando recibió un llamado del tesorero del club, Juan Silva. Juan vive a dos cuadras del club. El casero de la institución le había advertido que un automóvil Toyota estaba adentro, sin permiso. Era un intruso.

“Juan me avisa que había un Totoya adentro del club. Una persona que conducía el auto le informaba que iba a bajar un helicóptero. Yo me estaba preparando para ir a dar clase a la escuela y me fui para ahí. La cancha principal es intocable para el club”, relató Rodríguez Monteiro. “Enfrente de esa cancha hay otra, un potrero. Pero ellos eligieron bien, la cancha principal”, se lamentó.

“Yo fui y entré cuidando por donde pasaba... Nosotros un tiempo atrás agarramos un club venido abajo lo levantamos. Sentí mucha impotencia e indignación cuando me dijeron que iba a aterrizar un helicóptero pero a ellos no les importó”, expresó la mujer, de 44 años.

La esposa de Berni aterrizó con el helicóptero en una cancha de fútbol

“Si ellos nos dicen tiene que bajar un helicóptero quizá podríamos ver donde. Pero no, solo me informaron que bajaba- relata-. Lo cierto es que llegué a la cancha y el hombre este me muestra un GPS y me dice: acá va a bajar el helicóptero. Llamé a la municipalidad y me dijeron: ´Es imposible’. Pero el hombre seguía ahí. Yo pregunté quien abrió la puerta. Fue él”, relató la denunciante.

La entrada al club Canal Oeste es un portón corredizo de rejas. Ayer estaba cerrado sin candado. “Abrió solo”, expresó la mujer en referencia al presunto custodio de Seguridad.

“Unos diez minutos después llegó el helicóptero. Aterriza. Baja solamente una mujer- relató Paula en referencia a la senadora provincial del Frente de Todos Agustina Propato-. Yo me bajo del auto y le comencé a pedir explicaciones. Quería saber quién era. No sabía si era un narcotraficante, o alguien que venía a poner una bomba al Astillero. Si pone una bomba en astilleros aterrizó en canal oeste yo tengo que dar explicaciones”, contó Rodríguez Monteiro.

“El guardaespaldas me dio vuelta y me hizo mal el brazo, todavía me duele. Le digo ¿Qué haces? Yo quería saber quienes habían violado las instalaciones del club. Ella me dice que era la esposa de Berni, que aún estaba en el helicóptero y que el seguía. Yo no lo vi a Berni”, expresó la maestra.

“Ella finalmente me pide disculpas. Yo no merecía que me agarren y me golpeen”, sostuvo Rodríguez Monteiro, que tiene tres trabajos a diario: dos como maestra y uno en la liga de fútbol infantil de su ciudad. “Si se ofenden porque uno pide explicaciones lo lamento. Yo no soy dueña del club. Es de la comunidad”, expresó.

“Se manejaron con impunidad. Fui a la comisaria mujer, no me tomaron la denuncia. Fui a la comisaria de Ensenada. Ahí me la tomaron, pero no me la firmó nadie. Hoy fui a la fiscalía 6 de La plata: pregunte si había llegado y dejé mis documentos. Me dicen que no llegó la denuncia. Por ahí llega mañana”, dijo.

Propato llamó ayer a la maestra cuando ésta estaba entrando a la comisaria para pedir disculpas. “Se acercó gente que se presentó como seguridad de Berni y me pidió disculpas. Y explicó que la comisaria de ensenada debió avisarme. Pero tampoco sabían en la municipalidad”, expresó la mujer que se reconoce como afiliada radical, pero no descarga su furia hacia el intendente local, Mario Secco (Frente de Todos).

“No me da miedo, todo lo contrario me da más fuerza. Yo trabajo además de la escuela en la liga de futbol infantil. Estoy en contacto con gente que no sabe leer ni escribir. Yo si sé leer y escribir. No voy a permitir que me patoteen”, aseguró.