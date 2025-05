Se multiplican las denuncias por los manejos de los fondos del PAMI en delegaciones del país

POSADAS. El abogado Adrián Nuñez, titular de La Libertad Avanza en Misiones, fue denunciado este viernes ante la Justicia Federal, acusado de pedirle a funcionarios políticos de las delegaciones de PAMI y ANSES, aportes del 10% de su sueldo para supuestamente financiar la actividad partidaria.

La denuncia en Misiones se suma a otras acusaciones en delegaciones del PAMI en Santa Cruz, La Pampa y Chaco, en torno a supuestos desvíos de fondos para fines políticos o licitaciones cuestionadas.

El jueves, como reveló LA NACION, la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.

En Misiones, el productor agropecuario y afiliado libertario, Samuel Doichelle, presentó este viernes en la fiscalía federal de Posadas la denuncia a título personal.

“Queremos que Nuñez renuncie como presidente de La Libertad Avanza”, dijo a LA NACIÓN Doichelle, quien junto a otros simpatizantes y afiliados, vienen reclamándole al jefe del partido local lugares en las listas. Además lo acusan de tener una postura complaciente con el oficialismo provincial, el espacio que gobierna Misiones desde hace casi 25 años: el Frente Renovador de la Concordia.

Las pruebas presentadas por Doichelle incluyen capturas de pantalla de chats donde Mario Pérez Miranda, quien se presentaba como secretario de Nuñez, les solicitaba los aportes a una cuenta bancaria común. También mostró algunos comprobantes de transferencias.

Pérez Miranda, además, presentó algunas actas internas donde los damnificados le pidieron a Nuñez que dejara de exigir esos aportes partidarios. Los pagos se llegaron a realizar durante al menos 2 o 3 meses, según pudo saber LA NACION. Para Nuñez, fue “un malentendido entre privados”.

“En marzo tuvimos una reunión junto a algunos afiliados de LLA para conversar en torno a un suceso que estaba generando malestar; durante la jornada dialogamos dimos cierre a la misma reafirmando que se trató de un malentendido entre privados”, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.

“Aún así, el partido dio intervención al Tribunal de Disciplina para que evaluara las conductas de los afiliados y la investigación se encuentra en curso”, agregó.

Adrián Nuñez, de LLA de Misiones

LA NACIÓN se contactó también con Pérez Miranda, quien se excusó de hacer comentarios. “Cuando me decida hablar sobre el tema, lo voy a hacer”, afirmó.

Otras figuras denunciadas por Doichelle incluyen a la secretaria del partido y titular de la oficina de la Anses Eldorado, Nelli Guerrero; Samantha Steckler, directora del PAMI-Posadas y Cristian Sanabria, otro miembro de la conducción de LLA en la tierra colorada.

En una carta interna a las autoridades del partido a la que accedió LA NACIÓN, un grupo de afiliados que ya estaban enfrentados a Nuñez exigieron que se dejara de reclamar los pagos.

Una nota interna de los funcionarios de PAMI y Anses, a los que se les exigía el aporte del 10% de su sueldo. Ya en febrero, reclamaban que se dejara sin efecto esa práctica.

El 8 de junio serán las elecciones provinciales donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de Misiones. Será el primer comicio desde la irrupción de Javier Milei con sus sorprendente triunfo en las PASO de 2023, con candidatos libertarios “puros”.

En Misiones, Milei ganó en las PASO, en las generales del 22 de octubre y en la segunda vuelta del 13 de noviembre, todo sin poner un pie en la provincia ni llevar un solo candidato propio a legislador.

Desde ese entonces, el oficialismo misionero busca la forma de neutralizar o dividir a esta fuerza que sorprendió a todos y estaba oculta para los analistas y estrategas.

Adrián Nuñez, el elegido por Karina Milei para armar LLA en Misiones, donde el actual Presidente arrasó en las 3 elecciones de 2023, sin poner un pie ni tener un candidato.

Ese apoyo libertario podría disputarle el poder por primera vez en más de 20 años a la Renovación, cuya pata fundamental para imponerse en las elecciones es fragmentar y dividir a una oposición que nunca articula una alternativa potente.

Nuñez llegó a ser ungido en persona por Karina Milei y Adrián Menem en una visita a Posadas el 28 de diciembre pasado. Pero el vínculo fuerte de Nuñez con los libertarios es a través de Lule Menem, según dicen allegados a La Libertad Avanza.

Según consultas que realizó LA NACION, el aporte de empleados que fueron designados políticamente en oficinas de reparticiones nacionales como Anses o PAMI, no es nuevo.

Algunos defienden esta práctica y explican que es una forma de financiar a la actividad política de un espacio, y el pedido se hace solamente a esos funcionarios que fueron designados por su filiación partidaria.

La Pampa

Otro de los capítulos de esta saga se dio en la provincia de La Pampa, en donde la Libertad Avanza está quebrada internamente en al menos tres facciones.

Una apoderada del partido en la provincia, Victoria Rambud, que calificó la interna libertaria de “cachivache”, acusó públicamente a un vocal libertario, Julio Jamad, de recaudar en su cuenta bancaria personal un porcentaje de los sueldos de empleados del PAMI.

“Básicamente lo que acá sucedía es que una persona solicitaba fondos a funcionarios y esos fondos eran depositados a su CBU”, dijo Rambud, en alusión a Jamad, ante medios locales.

Jalal admitió haber recibido transferencias en su cuenta, pero, según dio a entender en una entrevista con el canal 2, siempre fueron en carácter de aportes voluntarios para el partido.

“Estaba consensuado: tenemos que bancar la sede, tenemos que bancar la actividades. ¿Cómo hacemos?”, argumentó. Respecto al método elegido, justificó: “Hay funcionarios que están en las localidades, es muy difícil viajar a recaudar”.

El jefe del PAMI en La Pampa es Luciano Ortiz, titular de La Libertad Avanza en la provincia. Fue designado por el jefe del PAMI a nivel nacional, Esteban Legúizamo. La interna libertaria le costó que Karina Milei buscara correrlo de la conducción en la provincia, cuando, en un intento de reordenarla, nombró a Juan Pablo Patterer como cabeza del partido. La justicia, sin embargo, hizo caer esa designación en febrero y Ortíz volvió a ocupar la presidencia.

Esteban Leguizamo, director del PAMI PAMI

Santa Cruz

Otro escándalo estalló en la sede del PAMI de Santa Cruz. Allí, Sergio Torres trabajó cuatro meses al frente de la filial de Caleta Olivia y era el principal referente de La Libertad Avanza en el norte de la provincia. Sin embargo, fue echado luego de que denunciara a las autoridades locales del PAMI. Su denuncia fue radicada la justicia provincial y federal. En La Libertad Avanza argumentan que lo despidieron por haber dejado acéfala la oficina para asistir a un recital en Buenos Aires.

Torres acusa a su exjefe político y actual director ejecutivo del PAMI Santa Cruz, Jairo Guzmán, de haberle exigido que obligue a una médica designada en el PAMI a pagar un aporte partidario. Torres se negó por considerarlo que se trataba de un delito. La médica trabajó un día y renunció. Si bien el exfuncionario reconoció que aportaba a los fondos partidarios el 10% de su sueldo, aseguró que fue en forma voluntaria y no estaba dispuesto a obligar a otro que lo haga.

Tras la partida de la médica, Torres asegura que lo “frezaron” y decidió presentar el caso ante Esteban Leguizamo, director nacional del PAMI. Dijo que ni Leguizamo ni otros dirigentes nacionales le prestaron atención.

Tras volver de Buenos Aires fue despedido e hizo pública su situación. “Yo lo conté en una conferencia de prensa donde me respaldaron los centros de jubilados de Caleta Olivia, presenté una denuncia por cohecho ante el juzgado provincial N°2 de Caleta Olivia y también en la justicia federal, donde declaré por cinco horas, pero no me volvieron a llamar”, afirmó Torres a LA NACION.

Torres se fue de La Libertad Avanza, volvió a trabajar en un comercio familiar y fundó Vientos de Libertad Santa Cruz. Con la nueva fuerza política mantiene el ideario libertario, pero fuera de LLA.

Por su parte, Jairo Guzmán, a quien apuntan con la denuncia, afirmó a LA NACION que Torres fue despedido por ausentarse de la oficina que concentra todas las urgencias y trámites de la zona norte. “Todo está en manos de la justicia y se va a tener que probar absolutamente todo lo que se buscó tergiversar”, aseveró.

Otros casos

En el PAMI tienen información también de denuncias en el Chaco y otros puntos del país. En Mendoza, de acuerdo con fuentes de la obra social consultadas por LA NACION, no hubo denuncias públicas de cobros de aportes partidarios ni licitaciones sin contratación. Sin embargo, explicaron a LA NACION que está en curso una investigación en los sectores de compras sobre las licitaciones, por los valores que se estipulan. “Se está poniendo el foco sobre los precios inflados, y que siempre son los mismos proveedores. De hecho, son muy marcadas las dificultades burocráticas para que ingresen nuevos acá en Mendoza”, señalaron desde el organismo.

Con la colaboración de Martín Boerr, Mariela Arias, Federico González del Solar y Pablo Mannino