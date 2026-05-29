Un canadiense se declaró culpable por suministrar una sustancia tóxica en internet para facilitar suicidios

Un hombre se declaró culpable de 14 cargos de asistencia al suicidio en Canadá, tras haber vendido productos químicos tóxicos a través de internet.

Kenneth Law, de 60 años, presentó su declaración de culpabilidad —relativa a víctimas canadienses— ante un tribunal de Ontario este viernes, como parte de un acuerdo con la fiscalía que incluyó la retirada de cargos de asesinato, de mayor gravedad.

Las autoridades informaron que el exchef también envió por correo cerca de 1200 paquetes con veneno a destinatarios en 41 países —incluyendo más de un centenar en Reino Unido—, a quienes contactó a través de foros de internet dedicados al suicidio.

Mientras tanto, varias familias de Reino Unido han expresado su indignación ante la decisión de la fiscalía británica de no presentar cargos contra Law, a quien se acusa de haber vendido un producto químico tóxico vinculado a la muerte de 73 ciudadanos británicos.

El Servicio de la Fiscalía de la Corona (CPS) británico declaró que el sistema judicial de Canadá tendrá en cuenta el dolor y las pérdidas sufridas por las familias de Reino Unido. Una carta del CPS, a la que tuvo acceso la BBC, indica que Law no enfrentará cargos en el país debido a complejidades legales.

Thomas, el hijo de 22 años de David Parfett, consumió la sustancia que, según se alega, le vendió Law. “Tom era alguien que realmente sabía encontrar alegría en la vida. Hallaba el humor en los lugares más insólitos. A menudo pienso en su risa”, comentó Parfett.

“Era un gran aficionado al fútbol y, además, un buen futbolista. Extraño la oportunidad de disfrutar con él del Mundial 2026”, añadió. Tom pagó el equivalente a US$67 por la sustancia. Su cuerpo fue hallado en un hotel en Sunbury-on-Thames, Surrey, en 2021.

David Parfett recuerda a su hijo Thomas, quien falleció en 2021, como una persona alegre. "A menudo pienso en su risa"

Parfett declaró: “Yo quería que Law enfrentara cargos en Reino Unido... realmente necesitaba rendir cuentas ante la justicia aquí”. Parfett insta al gobierno a realizar una investigación pública sobre estas muertes.

“Creo que es necesaria una investigación pública, ya que requerimos una actuación coordinada entre varios departamentos gubernamentales y, lamentablemente, hoy en día no estamos viendo esa coordinación ni esa comprensión sobre cómo abordar el problema”, afirmó. “Fundamentalmente, el gobierno está incumpliendo su deber de proteger la vida”.

La BBC se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para solicitar comentarios al respecto. Law fue imputado por 14 cargos de complicidad en suicidios en Canadá y 14 cargos de asesinato tras su detención en 2023.

Su captura fue el resultado de una compleja investigación realizada por al menos 11 organismos encargados de hacer cumplir la ley, en la que participaron investigadores de una decena de países, incluidos Reino Unido, Italia y Estados Unidos.

Law fue detenido en mayo de 2023, una semana después de que una investigación del diario The Times revelara que vendía veneno a jóvenes. En el marco de dicha investigación, un periodista se hizo pasar por cliente y mantuvo una conversación directa con Law. Según The Times, durante esa conversación, Law habría asesorado al periodista sobre cómo utilizar sus productos para “garantizar la muerte de la manera más eficaz”.

Thomas Parfett fue descrito por su padre como "alguien que realmente encontraba la alegría en la vida" David Parfett

En 2023, detectives canadienses informaron a la BBC de que Law gestionaba múltiples sitios web en los que ofrecía equipos y sustancias para ayudar a las personas a poner fin a sus vidas. Desde su detención, Law ha permanecido bajo custodia en Newmarket, Ontario, después de que un informe forense británico alegara que vendió sustancias tóxicas a personas en Reino Unido que posteriormente se suicidaron.

Inicialmente, los detectives británicos investigaban si 88 muertes estaban vinculadas a los paquetes de productos químicos enviados por Law, pero, en su carta dirigida a las familias afectadas en Reino Unido, el CPS indicó que considera que 73 muertes podrían estar relacionadas con Law y que se espera que este reconozca haber enviado 330 paquetes a Reino Unido.

La policía alega que Law vendió la sustancia, la cual se utiliza habitualmente en dosis pequeñas para conservar alimentos y puede resultar mortal en dosis elevadas. La BBC no ha revelado el nombre de dicha sustancia.

Anteriormente, el abogado de Law, Matthew Gourlay, confirmó a la BBC que su cliente se declararía culpable del cargo de ayuda al suicidio en virtud de un acuerdo con la fiscalía, el cual implicaría la retirada de los cargos más graves por asesinato.

Aquellos que sean declarados culpables de ayudar al suicidio, según el Código Penal de Canadá, pueden enfrentar penas de hasta 14 años de prisión.

Por Sean Dilley y Christina McSorley