EL CALAFATE.–La transición política se tensa en Santa Cruz. El gobernador electo, Claudio Vidal, advirtió que avanzará con auditorías y de ser necesario denuncias sobre el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), el organismos provincial a cargo de la obra pública. Vidal, que es diputado nacional y sindicalista petrolero, apunta con su mensaje al intendente kirchnerista de Río Gallegos, quien el domingo intentará la reelección.

“Pablo Grasso, se te terminó la fiesta” , fue el mensaje que el gobernador electo emitió a través de un video filmado en la escuela que construye como parte del proyecto “Escuelas del Viento”, impulsado desde el corazón del sindicato petrolero. El escenario elegido no fue casualidad: Vidal denunció que el municipio de Grasso lo intimó a pagar casi $100 millones de impuestos y lo acusó de poner “palos en la rueda” para una obra destinada a los niños de la periferia de Río Gallegos.

“Cien millones de pesos, ¿para qué 100 millones de pesos más? Si sabemos de su mala administración. Sabemos como Pablo Grasso vació las arcas del IDUV, sabemos el desastre que ha generado en los últimos años llevando una muy mala administración en el IDUV, primero él y ahora en la gestión actual donde esta la hermana”, afirmó Vidal.

Antes de asumir la intendencia de Río Gallegos, en 2019, Grasso fue presidente del IDUV durante cuatro años. Tuvo una activa gestión de la mano de la obra pública, la que no estuvo exenta de sinsabores: en 2021 fue denunciado penalmente por la vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Yanina Gribaudo, por irregularidades en el período 2014-2018, en la construcción de hospitales, viviendas, pavimento, canchas de fútbol y otros edificios públicos. Hoy, al frente del organismo provincial, continúa María Grasso, hermana del intendente. Vidal apunta contra ambos.

“Miles y miles de millones de pesos que no se pueden justificar, millones de pesos que se adelantó a empresas de sus socios, amigos, familiares de él, recibieron fondos públicos quee después no llegaron a destino final. No llegaron al destino indicado”, expresó Vidal, quien intentará el domingo que los candidatos de Por Santa Cruz se impongan a Grasso, que hoy aparece como favorito en los sondeos.

No es la primera vez que Vidal, desde que fue electo, apunta al IDUV, pero sí la vez que utiliza un tono de mayor gravedad. “Estas son las cosas que están mal, con las que tenemos que terminar, a partir del 10 de diciembre y ojalá que sus amigos de la Justicia realmente cumplan con su función. Nosotros vamos a denunciar, estamos haciendo ya con información que nos va llegando una gran auditoría en el IDUV”, advirtió el gobernador que reemplazará a Alicia Kirchner.

La caja de la obra pública

El IDUV, un organismo que en lo ‘90 supo ser conducido por José López mientras Néstor Kirchner era gobernador, hoy es una de las áreas más cuestionadas del Gobierno de Alicia Kirchner. En abril de este año, el concejal del ARI-CC Pedro Muñoz presentó una denuncia penal contra los extitulares del IDUV Roberto Andrino, Daniel Copertari, Grasso por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas. También incluyó en la demanda a María Grasso, la hermana del intendente y actualmente a cargo del organismo.

Como ejemplo citó que entre 2016 y 2019 se licitaron 988 casas y solo se entregaron 224. Pidió que se allanen oficinas del IDUV y del Registro Único de Proveedores. El concejal menciona adelantos de pago de obras sin control, obras inconclusas, y posible cartelización de la obra pública. La causa está en trámite.

Vida promete avanzar en investigar que pasó con las obras y ayer lo dejó sentado expresamente: “Pablo Grasso y parte de su familia tienen que rendir explicaciones, esto que sigan robando y nadie diga nada y que muchos que conforman parte de la sociedad de Río Gallegos terminan guardando silencio y terminan siendo cómplices”. Y agregó, desafiante: “A partir del 10 de diciembre no lo vamos a permitir, basta de mala administración, basta de quedarse con miles de millones del pueblo santacruceño. A partir del 10 de diciembre, la fiesta se terminó”.