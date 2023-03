Sebastián Piñera: “Hubo una luz que se encendió con Macri y todavía no se ha apagado”

escuchar

El dos veces presidente de Chile, Sebastián Piñera, advirtió esta noche que el avance de la izquierda en el mundo pone en riesgo la democracia en América Latina. En la cena de la Fundación Libertad, Piñera envió un mensaje a los argentinos. “Quiero agradecer y felicitar a Macri, porque fue un luchador por la libertad desde que lo conozco, hace muchas décadas. El lugar más oscuro de los infiernos está reservado para aquellos que son neutrales en tiempos de crisis. Y nuestro mundo, nuestro Continente y Argentina están viviendo momentos de crisis”, manifestó.

“A los argentinos, esta maravillosa patria, cuando Dios creó Argentina estaba de muy buen humor y uno se pregunta por qué un país tan maravilloso tiene que aceptar 70 años de decadencia. Hubo una luz que se encendió con Macri y no se ha apagado . A veces los argentinos caen en el pesimismo, nunca la noche está más oscura que antes del amanecer. Ha llegado el tiempo de la libertad y de la democracia, tenemos que ser soldados de esa causa”, advirtió.

El expresidente de Chile, Sebastían Piñera. Captura de Pantalla

En línea con ese discurso, Piñera dijo que la defensa de la libertad “es una tarea permanente que muchas veces los que defendemos la libertad no tomamos conciencia de su importancia. Es como el aire que respiramos. Es lo que pasa con la libertad y la democracia. Tuvimos una verdadera primavera democrática en el ‘89 cuando cae el Muro de Berlín y en el ‘91 se desmembra la Unión Soviética. Pero la izquierda se reinventó, se acordó de Gramsci y generó un cambio cultural que en los últimos 17 años la democracia y libertad está retrocediendo. Lo mismo ocurre en América Latina. La democracia y la Libertad están siendo gravemente amenazadas. Muchas veces es por la renuncia de los partidarios de la democracia, para poder defender lo mas preciado”, explicó.

Las palabras del expresidente de México, Felipe Calderón

“Debo empezar por decir una cosa: después de haber escuchado hoy el discurso de mis compañeros expresidentes, y en particular después del discurso Cayetana Álvarez, no hay nada más que decir”, aclaró Calderón. Y prosiguió: “Me limitaré a decirles que no quiero que Argentina tenga un futuro sin libertad para nadie”.

“Pero eso no es algo que venga gratis. No es algo dado ni por la historia, ni por los recursos naturales, ni por la suerte ni por la selección de fútbol. Es una tarea de ustedes. Y cada vez que vemos cancelada una libertad nuestra, tiene que aparecer en nuestra alma la pregunta ¿Qué es lo que no hice?”, profundizó a continuación.

Y completó: “Cada vez que yo me quejo de México o cada vez que ustedes se quejan de la gran Argentina, el Gobierno y la situación que padecen los más pobres, cada vez hay que preguntarse también ¿qué es lo que yo no hice? o ¿qué es lo que estoy haciendo para que esto continué?”.

El expresidente de México, Felipe Calderón. Captura de Pantalla

El expresidente de México alegó que “el llamado de ahora, de Cayetana y de mis colegas expresidentes, tiene que ser un llamado a la acción, a hacer política. Sí, esa palabra criticada, sucia, despreciada por la gente decente que no se mete en política. Basta ya de dejar a nuestro país en manos de quienes si saben lo que vale el trabajo por los demás. La política es un actividad sublime, un acto de caridad, de amor, el menos comprendido, el más injusto, el más injuriado, el más perseguido. Pero es a final de cuentas el arte de construir el bien común, desde mi casa, desde mi calle, desde mi patria”.

“Hoy, que Argentina está en la disyuntiva de la historia, que se enfrenta a una construcción del futuro o una perdida total de la historia del siglo XX, hoy a ustedes compete salvarse y salvarnos. Reconstruir a partir de cada calle, de cada casa, de cada votante, de cada ser humano lo que Argentina está llamado a ser. Que no es por sus recursos naturales, que no es por su cultura, es a partir de la responsabilidad de ustedes, esta elite que es una minoría selecta. Tiene una responsabilidad de llevar a la Argentina a otro plano. De ustedes depende y de ustedes dependemos. Tienen que luchar, organizarse, participar y ganar las próximas elecciones para que la Argentina vuelva al rumbo del que nunca debió salir”, cerró.

LA NACION