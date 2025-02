Secretos de un cambio sorpresivo en la votación de la comisión investigadora del escándalo cripto

Javier Milei logró evitar el jueves un duro revés en el Senado al bloquear el intento opositor de crear una comisión investigadora sobre el escándalo con la criptomoneda $LIBRA , que fue difundida por el Presidente y provocó pérdidas millonarias a sus inversores. Lo consiguió gracias al apoyo de sus aliados habituales y, sobre todo, el imprevisto quiebre en la bancada de la UCR. Fue clave el papel de los gobernadores radicales, quienes se inclinaron por hacer un gesto a Milei en plena escalada de tensión por la participación del Presidente en la movida cripto que terminó en una presunta estafa.

El propio radicalismo, a través de Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego), había presentado la iniciativa para crear una comisión unicameral que investigue el comportamiento del Presidente en el escándalo de la criptomoneda. La presentación de Blanco había sido firmada por el correntino Eduardo Vischi, jefe de bloque de la UCR en el Senado, Martín Lousteau (CABA), Daniel Kronenberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

Llamadas y presiones

El miércoles a la noche, horas antes de que comenzará la sesión convocada por el oficialismo para tratar la suspensión de las PASO, la ley de reiterancia y el juicio en ausencia, los senadores radicales acordaron que propondrían tratar sobre tablas el proyecto de resolución promovido por Blanco. D ado que el tema no formaba parte del plan de labor parlamentaria, debían reunir los dos tercios de los presentes para habilitar el debate en el recinto.

La sorpresa para varios senadores radicales que apostaban a enviar una señal política a la sociedad sobre la gravedad del escándalo en que quedó involucrado Milei se produjo a media mañana. Es que Vischi irrumpió en la cumbre de la bancada que se realizó previa al inicio de la sesión con una propuesta alternativa. Primero, aclaró que había un pedido de la Casa Rosada y del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, de evitar que la comisión investigadora se conformará . La presión de los emisarios del Ejecutivo era palpable, según coinciden diversas fuentes del partido. En Balcarce 50 apostaban a exhibir fortaleza política en plena tormenta y evitar un nuevo “trompazo” en plena visita de Milei a los Estados Unidos.

Luego, Vischi les comentó a sus pares que el jefe del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, le había propuesto que el proyecto se girara a la comisión de Legislación General, donde el oficialismo cuenta con cierto margen de maniobra, o de Asuntos Constitucionales, para discutir en ese ámbito la eventual creación de una comisión investigadora. Era una forma de ganar tiempo y evitar un traspié en una sesión que se presentaba favorable para la Casa Rosada. “El gobierno no quería que se trate e intentó una salida salomónica” , grafica un senador de la UCR.

La tensión se agravó cuando Vischi le permitió a Atauche que ingresara a la reunión de la bancada para que planteara la solicitud del Ejecutivo. Minutos antes, Vischi y Atauche se habían encerrado con Juan Carlos Romero por la caída de la sesión por Lijo. El senador de LLA confirmó ante los radicales que preferían que la discusión de la comisión investigadora se postergara. “Si lo mandamos a comisión, ¿ustedes van a votar a favor? ¿Quién la va a presidir?”, lo interpelaron. No hubo acuerdo y Atauche salió raudamente de la sala.

El giro de Vischi descolocó a Blanco y a Lousteau y abrió una profunda grieta en la bancada radical . Varios integrantes de la fuerza se opusieron al planteo del correntino y propusieron no dar quórum para frustrar el intento del Gobierno de sacar las primarias.

Los ánimos se caldearon y la discusión de los trece apóstoles radicales se tensó a tal punto que el oficialismo temió no conseguir el número para dar arranque la sesión. “Están tensando demasiado la cuerda”, le advirtieron desde el bloque de Pro a José Rolandi, vicejefe de Gabinete. Vischi buscó justificar su decisión de dar marcha atrás -había firmado el proyecto de Blanco- ante la catarata de reproches de sus compañeros. “Me llamaron de la gobernación y de la Casa Rosada nos piden por favor que no avancemos. Creo que es prudente no hacerlo”, planteó.

Lousteau y Vischi, durante la sesión Hernan Zenteno

Horas antes, e correntino, quien suele responder a los intereses de Valdés, había quedado en la mira porque les había ocultado a sus pares que había firmado el dictamen para tratar el pliego del controvertido juez Ariel Lijo . Lousteau, Blanco, Carolina Losada (Santa Fe), Kronenberg y Maximiliano Abad (Buenos Aires), entre otros, se pusieron en guardia al escuchar el pedido de Vischi. “Ni en pedo. ¿Todas a favor del Gobierno?”, bramó uno de los senadores que estaban decididos a avanzar.

Del lado de Vischi quedaron Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Víctor Zimmermann, quien responde al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, socio político de Valdés, y quien volvió a ocupar su banca por pedido del mandatario después de que se tomara una licencia, un regreso clave para los intereses de la Casa Rosada. También la mendocina Mariana Juri, muy cercana al gobernador Alfredo Cornejo, y la entrerriana Stella Maris Olalla, quien suele consensuar sus posiciones con el mandatario Rogelio Frigerio (Pro). “Había una fuerte presión de los gobernadores para defender el pedido del Gobierno”, reconoce uno de los trece integrantes de la bancada. Está claro que, frustrado el tratamiento de la ley de presupuesto 2025, los mandatarios deben hacer equilibrio con la Casa Rosada ya que requieren destrabar sus reclamos por el reparto de recursos, las deudas con las provincias u la reactivación de obras públicas.

Tras el revuelo por el sorpresivo giro de la UCR, Lousteau, en cambio, dijo que estaba “azorado” por el comportamiento de Vischi. Y deslizó que podría haber senadores -mencionó los casos de Edgardo Kueider o Lucía Crexell- que reciben supuestas “dádivas” del Gobierno. “Los rumores que circulan en eso en el Senado son muy graves y grandes, en materia de magnitudes de dinero”, aseguró en Radio 10. No especificó si se refería al debate que se dio ayer en el Congreso.

Por su parte, Rodolfo Suárez (UCR-Mendoza), quien votó a favor de la creación de la comisión, admitió en diálogo con Radio MDZ que el quiebre se produjo por la solicitud de la Casa Rosada de no tratar el tema o postergar la discusión para no opacar la suspensión de las PASO. Dicho de otro modo: girarlo el proyecto a comisión. “Si no hay nada malo, ¿por qué no avanzar? Algunos pensamos que había que constituir esta comisión”, afirmó Suárez, exgobernador de Mendoza. Dijo que no habló con Cornejo sobre el tema. Juri, en cambio, votó en sintonía con los intereses del oficialismo. “Las comisiones investigadoras, como ocurrió con el ARA San Juan, en estas condiciones, no han hecho ningún aporte. Por eso, tenía más posibilidades si pasaba antes por comisión”, justificaron cerca de Juri.

Sorpresivo giro y divisiones

Lo más insólito se produjo durante el debate en el recinto. A las 16.04, cuando se sometió a votación la inclusión del proyecto de Blanco en el temario del día, Vischi se expresó a favor de habilitar la discusión . En ese momento, La Liberad Avanza requería que la oposición no reuniera los dos tercios de los presentes. Fue imposible: la moción se aprobó con 53 votos a favor.

De inmediato, Atauche reclamó otra votación para definir el giro del proyecto de resolución a comisión. El formoseño José Mayans (Frente Nacional y Popular), una de las voces del kirchnerismo en el recinto, y Guadalupe Tagliaferri (Pro) se negaron y reclamaron votar por sí o por no la conformación de la comisión. Desde el sector más combativo del PJ sugirieron pasar a cuarto intermedio para crear la comisión y definir los integrantes. Y amagaron con copar ese cuerpo con leales. En los pasillos los radicales que dudaban de respaldar o no la creación de la comisión por el criptogate se pusieron en alerta. “Los kirchneristas redoblaron la apuesta y eso hizo que varios se echen para atrás”, lamenta un senador radical.

A las 16.14, diez minutos después de que votara a favor de abrir el debate, Vischi se expresó en contra de la conformación de la comisión investigadora. La misma maniobra ejecutaron Zimmermann, Galaretto y Olalla. Teniendo en cuenta que se necesitaban dos tercios de los miembros de la Cámara alta para aprobar el proyecto de Blanco (48 votos), el giro de Vischi y el resto de los radicales fue decisivo. Es que la oposición alcanzó el número de 47 y quedó a un senador de asestarle un duro golpe político a Milei. Finalmente, seis de los trece integrantes del bloque de la UCR votaron en línea con los intereses del oficialismo.

Martín Lousteau denunció presiones del Gobierno y habló de "dádivas" Hernan Zenteno

¿Por qué Vischi habilitó el debate y, minutos después, se opuso a crear la comisión investigadora? Sus detractores en el bloque sospechan que buscó “matar” definitivamente la discusión para ayudar al oficialismo. Es que la senadora Mónica Silva (Río Negro) había presentado un proyecto de ley -debe tratarse en ordinarias- para conformar una comisión bicameral para investigar el criptogate. “Con la maniobra de la comisión lo mataron; ese proyecto ya no existe más, esa es la gravedad” , enfatizó Lousteau, quien por ahora no motorizará un pronunciamiento de la cúpula partidaria de la UCR como ocurrió con los “radicales peluca” que cambiaron su voto en Diputados para ayudar al gobierno a defender el veto a la reforma jubilatoria. Hoy, el Foro de Encuentro Reformista, un grupo de militantes y dirigentes radicales, pidió, a través de una carta, que el Tribunal de Ética de la UCR investigue la conducta de los seis senadores “que se dieron vuelta”. “Basta de traiciones”, manifestaron.

Vischi, cuya continuidad al frente del bloque pende de un hilo, optó por el silencio. Quienes lo trataron ayer aseguran que ya tenía decidido inclinarse por la opción de girar el proyecto a comisión, como le propuso Atauche y le pidió Valdés, antes de entrar al recinto. Puertas adentro, Zimmerman, por caso, planteó que no quería subirse al “acting” del kirchnerismo, que pedía celeridad e incidir en la selección de los miembros de la comisión. “Mayans comenzó a agraviar. No íbamos a votar en ese esquema, esa no era la forma. Había que discutir en comisión cuál era el mejor mecanismo” , plantean en el sector de los radicales que ayudaron a Milei.

En ese valle de temores por la presión de los gobernadores ante el pedido de la Casa Rosada de enfriar el escándalo cripto en el Senado, las divisiones atravesaron el bloque de Vischi. Por caso, no solo hubo diferencias entre los mendocinos Suárez y Juri, cercanos a Cornejo. Los representantes de Santa Fe también dejaron expuestos sus divergencias: Losada votó a favor de la creación de la comisión investigadora y Galaretto se opuso. El gobernador Maximiliano Pullaro intentó tomar distancia de la feroz pelea en el Senado, pero ya había dado señales a sus legisladores de que no coincidía con activar una investigación en el Congreso. Días atrás, durante la visita de Macri a Rosario, planteó que debía ser la Justicia quien investigue el criptogate. “Tenemos que intentar que no se erosione la figura del presidente”, resaltó Pullaro.

El mensaje fue interpretado por Galaretto, quien optó por no acompañar la creación de la comisión investigadora. Quienes lo frecuentan aseguran que lo definió a último momento. “Con los misioneros ausentes, no le íbamos a otorgar la mayoría al kirchnerismo. No iba a tener objetividad y solo iban a buscar efectos políticos”, justifican allegados al senador. Hace unas horas, funcionarios de Pullaro visitaron a Luis Caputo por el estado de las rutas en Santa Fe. “¿Con qué cuestiones nos podría presionar la Casa Rosada?”, arguyen en el gobierno de Pullaro.

Entre tanto, los opositores más acérrimos a Milei dentro del bloque alistan una contraofensiva. Apenas se abra el período de sesiones ordinarias, Blanco volverá a presentar el proyecto para crear una comisión investigadora. “Cometieron un error los gobernadores, la mejor manera de negociar es tener la manija de esa comisión”, señala uno de los senadores que mascullan bronca por la maniobra de sus socios.

Blanco, Vischi y Lousteau, durante el debate en el Senado Hernan Zenteno

