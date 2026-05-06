Senado: Bullrich acuerda cambios en el proyecto de propiedad privada y busca acelerar su tratamiento

El oficialismo y la oposición dialoguista quedaron cerca de alcanzar un dictamen de consenso y buscan acelerar para la semana próxima el tratamiento en el recinto del Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, texto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa sufrirá varias modificaciones con relación al texto enviado por el Poder Ejecutivo. El principal será, tal como anticipó LA NACION, la eliminación del capítulo que disolvía el Registro Nacional de Barrios Populares y daba por concluido el régimen de regularización dominial en villas y barrios de emergencia, rechazado por la gran mayoría de la oposición y por la Iglesia Católica.

No será la única propuesta que deberá sacrificar el oficialismo en aras de alcanzar el consenso que le permita al proyecto conseguir dictamen de comisión y llegar al recinto del Senado con posibilidades de ser aprobada.

También se atenuará la intención de la administración libertaria de aplicar el juicio sumarísimo para todos los desalojos.

A pedido de la oposición, se establecerán diferencias entre los casos de viviendas familiares, en los que se mantendrán las salvaguardas vigentes, y aquellos en los que se trate de una intrusión o usurpación, en los que sí se aplicará el juicio exprés.

El acuerdo se alcanzó en una nueva reunión de la jefa dela bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con sus pares de la oposición dialoguista y que tuvo como escenario el salón de reuniones del bloque radical.

De hecho, el vocero de la reunión fue el jefe de bloque anfitrión, Eduardo Vischi (Corrientes). “En general hay bastante acuerdo”, afirmó el senador radical al término del encuentro. A su lado, el misionero Martín Goerling, jefe de la bancada de Pro, confirmó los cambios y explicó que “la intención es llevar el tema al recinto el próximo 14″ de mayo.

Para lograrlo deberían convocar al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, en el que comenzó a discutirse el proyecto hace dos semanas con la presencia del ministro Sturzenegger.

Sin embargo, hay un problema: los tiempos no le darían al oficialismo para emitir dictamen este jueves, tomando como referencia la intención de llevarlo al recinto el 14 de mayo, ya que para poder convocar a las comisiones se requiere un plazo mínimo de 48 horas, salvo que medie un acuerdo mayoritario que permita saltearse ese requisito reglamentario.