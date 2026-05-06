El patrimonio de Adorni: declara otro empresario inmobiliario que intervino en la compra del departamento de Caballito

El fiscal Gerardo Pollicita escuchará hoy la declaración testimonial de un empresario inmobiliario que intervino en la compra del departamento donde vive Manuel Adorni en Caballito, publicado por primera vez para la venta en casi 400.000 dólares y vendido en una suma declarada de US$200.000.

Se trata de Leandro Miano, socio de Pablo Martín Feijoo, el hombre que hizo la primera reserva del departamento en la inmobiliaria Rucci. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que vendió el departamento a Adorni, en una operación que incluyó una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado.

Manuel Adorni afronta una causa judicial por su patrimonio Captura

Ingresó a la Casa Rosada, autorizado por el entonces vocero, el 22 de octubre de 2025 (un mes antes de la operación de compraventa).

La segunda vendedora, Claudia Sbabo, está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora.

Feijoo ya declaró como testigo en la causa y explicó que conoce a Adorni. Explicó que el jefe de Gabinete había acordado de palabra pagarle 65.000 dólares por fuera de la escritura del inmueble para sus gastos.

Feijoo contó que hacía esta inversión porque pensaba que venderle la propiedad a Adorni le iba a otorgar notoriedad y le abriría las puertas para otras operaciones. Pero eso no ocurrió, le contó al fiscal Pollicita. Sí obtuvo notoriedad pública, pero no volvió a firmar una escritura.

Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas vendedoras del departamento, y conocía a Adorni porque sus hijos cursan en el mismo colegio.

Feijoo declaró ante Pollicita que la adquisición del departamento de Miró al 500 fue “una inversión”. Según dijo, el inmueble estaba en mal estado y por eso lo refaccionó para la venta.

Adorni le dijo que contaba con 30.000 dólares por lo que acordaron el pago de una hipoteca a su madre y a otra jubilada, madre de Miano, por 200.000 dólares.

Leandro Miano, vinculado a la otra jubilada, deberá concurrir hoy con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. “Promete ser una declaración muy locuaz”, dijeron fuentes de los tribunales.

Feijoo y Miano, de 36 y 44 años respectivamente, comparten la constructora Avda SRL desarrolladora inmobiliaria llamada TJS Group.

El hijo de Viegas, Feijoo, se desempeña como socio y gerente de Avda SRL y TJS Group, respectivamente. Durante el allanamiento a la inmobiliaria Rucci se secuestró la reserva del departamento con su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó el exfutbolista Hugo Morales a Viegas y Sbabo.

Viajes de Adorni

En el expediente el fiscal Pollicita sigue recibiendo informes. Aparecieron los resúmenes de la tarjeta de crédito de Adorni con los gastos que realizó durnante un viaje a Bariloche, donde se alojó en el Hotel Llao Llao con su familia. También llegaron los comprobantes de los pasajes aéreos.

La documentación que llegó a la fiscalía establece que hubo consumos en el Llao-Llao. No hay constancias aún de quién abonó la estadía del grupo familiar, aunque todo ese viaje habría costado al menos 10 millones de pesos, si bien aún no hay documentos que avalen esa suma total.

Por lo pronto, si está acreditado el viaje de la familia Adorni a Aruba, en primera clase. El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes por Latam que costaron 1450 dólares cada uno y el monto total -unos 5800 dólares- fue abonado en efectivo.

Adorni y su familia no viajaron en clase “Turista”. Originalmente, Latam había informado a la Justicia que lo hicieron en “Business (J)”, pero la compañía hizo una nueva presentación en los tribunales en la que dijo que, en realidad, volaron en “Premium Economy”, una categoría intermedia, con “mayor espacio” que en la clase “Turista” y “embarque prioritario”, según la web de la empresa.

La Dirección Nacional de Migraciones no registraba el destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos.

Los investigadores sumarán el viaje a la lista de erogaciones del jefe de Gabinete, que es investigado por un presunto enriquecimiento ilícito. Por estas horas, en la fiscalía trabajan para tener más detalles sobre el viaje, comenzando por los costos de estadía en el hotel. Además, están bajo la lupa otros viajes realizados por el ministro coordinador del gabinete de Javier Milei.

En la información recabada hasta ahora en la causa consta que Adorni obtuvo un préstamo en efectivo de 100 mil dólares y la postergación de los 200 mil dólares para la compra del departamento en Caballito, donde vive.

Asimismo gastó unos 245.000 dólares en renovar su casa del country de Exaltación de la Cruz y dispuso de dinero en efectivo para otros gastos, que sumados a las deudas suman unos 800.000 dólares.