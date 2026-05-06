Milei: “Esperamos que la libertad alcance pronto a Venezuela y Cuba”

El presidente Javier Milei destacó este miércoles que “el sueño americano no está muerto” porque “renació en dos países al mismo tiempo: en Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, y en Argentina”.

El mandatario sostuvo que la “convergencia” entre ambos países “reabrió la posibilidad del acuerdo de libre comercio”, que “redefinió el mapa económico del hemisferio”.

En otro tramo, abogó por que la “libertad” alcance “pronto” también a países como Venezuela y Cuba, que “sufren tanto”.

“Hoy el sueño americano se extiende desde Alaska a Tierra del Fuego, y esperamos que la libertad alcance los últimos reductos del comunismo”, insistió, al remarcar que “la civiliación occidental es el futuro”.

También resaltó que durante el siglo XIX la Argentina “fue un faro para el mundo y un destino para millones de inmigrantes ponres y oprimidos que buscaban la promesa de la libertad”. “Hoy somos optimistas sobre el futuro”, enfatizó.

Milei se expresó en estos términos al disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles.

En su exposición, Milei exhibió los mismos gráficos sobre superávit, deuda, inflación y desempleo que había exhibido en sus disertaciones en el Palacio Libertad y que la Fundación Libertad.

En esas cuadros se comparan los números de su gestión con los balances económicos de las administraciones de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

“Sacamos 14 millones de la pobreza”, reiteró el mandatario.

Fue el decimosexto viaje de Milei a Estados Unidos, su destino predilecto desde que asumió la presidencia.