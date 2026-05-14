Milei celebró el nuevo dato de inflación y habló de “intentos golpistas” de la política

El presidente Javier Milei celebró este jueves la baja de la inflación, que fue de 2,6% para el mes de abril, y dijo que se está “retornando a la normalidad”. Minutos antes, el ministro de Economía, Luis Caputo, había informado que se trataba de la más baja en los últimos cinco meses.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente. VLLC!”, escribió el mandatario a través de la red social X.

El nuevo dato representa la primera vez que el IPC desciende en diez meses consecutivos. Tras varios shocks transitorios en los últimos meses, la inflación comenzó en abril una ralentización similar a la que se vivió en el mismo período de 2025.

El tuit del presidente Javier Milei sobre la inflación Captura

“La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja en cinco meses”, escribió Caputo en sus redes sociales y explicó la variación mensual está desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales.

“La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre. Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, detalló.

La suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año.

El posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el índice de precios de abril Captura

Desde la cuenta oficial del partido de La Libertad Avanza escribieron: “Viva la libertad, carajo…!!! Baja la inflación. Mayor estabilidad". El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, festejó a través de la red social. “La inflación de abril fue de 2,6%, la más baja para un mes de abril desde 2017, excluyendo -por supuesto- el período de cuarentena del año 2020. La canasta básica, por su parte, registró una variación del 1,1%, la más baja desde agosto 2025. La inflación retoma su sendero a la baja. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, publicó.

A las celebraciones se sumó el diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri. “Los datos vuelven a demostrar que el rumbo es el correcto. Bajo el liderazgo del Presidente @JMilei, la Argentina sigue consolidando su camino de desinflación y saneamiento económico. La lucha contra la inflación no es una foto, sino una película que venimos ganando desde el 10 de diciembre. VLLC!”, señaló.

El director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, sostuvo que “sigue transformando estructuralmente la Argentina, logrando domar la inflación como nunca en 30 años, un logro impresionante que es admirado, estudiado y celebrado en el mundo”.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo Gustavo Garello - AP

“Ah pero según desinfluencers vendidos, Milei traicionó las ideas liberales porque hay un dirigente de piel morena en un municipio de 135 en PBA. Lo cual además de ser racista y clasista es una falta de perspectiva total sobre lo que está sucediendo”, sumó.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, escribió: “Es para abajo a partir de ahora, señores. No hay NADA más importante que salvar a la gloriosa Nación Argentina. Datazo el 32,4% interanual”.

El presidente del bloque de diputados nacionales, Gabriel Bornoroni, añadió: “La inflación vuelve a bajar, tal y como nos había prometido @JMilei. Estamos en el camino correcto. La baja de la inflación sigue siendo el norte al que aspiramos. Sin inflación hay más crecimiento y más desarrollo para todos”.