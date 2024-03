Escuchar

Desde el Gobierno desmintieron este jueves que el comunicado emitido ayer por la Oficina del Presidente haya sido un dardo hacia la vice, Victoria Villarruel, como una represalia por habilitar el tratamiento en el Senado del DNU 70, e incluso acusaron a los medios de hacer una “mala lectura” del escrito. “No hay interna, ni pelea con la vice”, aseguró esta mañana el vocero Manuel Adorni.

Después de desayunar esta mañana temprano con el presidente Javier Milei, que se trasladó hasta la Casa Rosada pese a que no hubo reunión de Gabinete, el portavoz indicó en su tradicional conferencia de prensa: “Nos sentimos sorprendidos para la mala lectura. Era un comunicado muy firme, como lo suelen ser, pero dedicado a toda la clase política. Fue contra la casta. Desconocemos por qué se tomó o se hizo una lectura desacertada y se relacionó con un mensaje a la vicepresidenta de la Nación”.

Siempre bajo esa postura, el funcionario comentó que lo que leyó en los medios desde anoche hasta hoy mostraba una interpretación errónea de lo que en realidad quisieron transmitir desde la Casa Rosada, todo esto pese a los mensajes en off y a que hoy hasta el ministro del Interior, Guillermo Francos, saliera a decir que fue un “error” de la vice haber cedido a la presión opositora para debatir el tema.

“ No hay ningún tipo de interna, de pelea, ni ninguna otra cuestión que tenga que ver con algún enfrentamiento, pelea o interna con la vicepresidenta. Muy por el contrario. Somos todos un gran equipo de trabajo desde el 10 de diciembre pasado”, sostuvo Adorni para buscar despejar un altísimo nivel de fricción que se desató en las últimas horas en el mundo libertario.

Con la insistencia de que el escrito de la Oficina del Presidente -que se emitió justo cuando arrancó labor parlamentaria en el Senado para definir la sesión de hoy- fue “contra la casta”, el vocero consideró que la prensa “hace un mundo donde no lo hay”, y destacó: “ No hay ningún problema en la relación entre Milei y Villarruel. Estuve desayunando hoy con el Presidente y les garantizo que no hubo ningún problema”.

Javier Milei y Victoria Villarruel Aníbal Greco

Mientras la oposición alcanzaba el quorum en el recinto del Senado y transcurría en paralelo su conferencia, Adorni incluso despegó a Milei de las expresiones del diputado nacional José Luis Espert, íntimo del mandatario que se sumó formalmente esta semana a La Libertad Avanza y dijo tras el conflicto desatado que no estaba seguro de si Villarruel no quería desestabilizar al Gobierno. “Tal como interpretaron mal el comunicado, acusándonos de haberlo dirigido a la doctora Villarruel, efectivamente Espert por ahí no tenia el conocimiento fino y, como les pasa a muchos que ven la tele y leen el diario, ante una mirada y mala lectura del periodismo siguió esa línea. No deja de ser una opinión de él”, dijo el vocero.

Bajo la premisa también de que la vice hizo “la interpretación que creyó correcta” cuando incluyó dentro del temario el megadecreto, el portavoz sentenció: “Si quieren inventar una interna, no lo van a lograr”.

Asimismo, les recordó a los senadores que los argentinos en las últimas elecciones decidieron avanzar de manera “inequívoca, por un camino nuevo” y dijo que quedará “en la conciencia” de cada uno de ellos votar a favor de otorgar más libertades, o tener “la responsabilidad de ser los primeros representantes en votar en contra de un DNU en toda la historia”. Al respecto acotó: “40% de los artículos del decreto que se va a debatir modifican o derogan leyes que se publicaron durante los gobiernos de [Juan Carlos] Onganía y [Jorge Rafael] Videla [ambos de facto]”.

En tanto, si la oposición hoy consigue avanzar con el rechazo, todavía el megadecreto estará vigente y deberá pasar por Diputados, donde necesita ser dado de baja para quedar sin efecto con el aval de ambas cámaras. No obstante, según Adorni, el Gobierno cuenta con plan B y hasta “plan C” para todas estas situaciones. “Tenemos cero grado de imprevisión. Para todo hay dos caminos alternativos adicionales, que no los voy a contar. Nosotros siempre analizamos las acciones a seguir en base al norte y entendiendo que el norte es una Argentina libre. En el momento van a pasar un montón de cuestiones, es parte de lo previsto. Para todo tenemos dos alternativas”, expresó.

Por otra parte, el vocero defendió los aumentos en las prepagas y los combustibles. “No podés vivir en un país distorsionado, entiendo que se han acostumbrado. Del otro lado tenés médicos, proveedores, que necesitan seguir con un ingreso. No se puede vivir en una mentira. El que creyó que el populismo empobrecedor se resolvía en 90 días, es una mentira”, remarcó, a la vez que admitió que están “en meses complejos” desde lo económico, pero que lograron revertir “un montón de distorsiones”.

LA NACION