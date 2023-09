escuchar

En un veloz trámite que demandó menos de una hora de debate, el oficialismo firmó dictamen de comisión al proyecto de ley que exime del pago del impuesto a las Ganancias a la mayoría de los asalariados, sólo tributarán aquellos que ganen más de $1.770.000, y lo dejó en condiciones de que el Senado pueda convertirlo en ley la semana próxima.

De esta manera, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, podrá anotarse un triunfo político cuando la campaña electoral ingrese en la recta final hacia las presidenciales del próximo 22 de octubre.

El proyecto fue aprobado el martes, el día anterior había sido dictaminado en comisión, por la Cámara de Diputados con el voto del oficialismo, de los libertarios de Javier Milei y otros bloques minoritarios quienes se impusieron a Juntos por el Cambio y los legisladores que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, que rechazaron la iniciativa por considerarla una medida electoralista y que desfinancia a la provincias.

La comisión de presupuesto y hacienda del Senado Prensa Senado

El principal bloque opositor volvió a plantear sus críticas al proyecto durante el debate de esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y reclamó la presencia de los gobernadores provinciales , para conocer su opinión ante la mengua en la coparticipación que implicará la caída en la recaudación del tributo.

Sin embargo, el kirchnerismo hizo valer su mayoría en la comisión y, tras escuchar las exposiciones de los senadores de la oposición, que tampoco fueron muchas, pasó el proyecto para la firma tal cual lo aprobó la Cámara baja.

Con el despacho firmado, el Frente de Todos apuesta a llevar el proyecto al recinto el jueves de la semana próxima para convertirlo en ley. Para eso, contará con el aporte de fuerzas provinciales aliadas y de cuatro senadores del bloque de peronistas disidentes de Unidad Federal, con lo que tendría asegurados 38 votos que le permitirán sancionar la iniciativa.

El debate en comisión Prensa Senado

La iniciativa aprobada por la Cámara baja elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y en su lugar dispone aplicar un impuesto cedular para personas físicas que deberán pagar aquellos que cobren el equivalente a 15 salarios mínimo vital y móvil.

Este ingreso es modificado por el Gobierno de manera periódica, pero en la actualidad asciende a $118.000 brutos, por lo que, en este momento, quedarían exentos de pagar el tributo quienes cobren hasta $1.770.000. Esa cifra podría acercarse a los dos millones cuando la semana próxima vuelva a reunirse el Consejo del Salario Mínimo para actualizar el monto del piso para los asalariados en relación de dependencia.

Según estos parámetros, dejarían de pagar el tributo cerca de 800.000 trabajadores. Esto implicará un enorme costo fiscal, calculado en 3 billones de pesos, que no sólo afectará las arcas de la Nación sino que también golpeará las economías de las provincias , ya que el impuesto es coparticipable.

El senador Juan Carlos Romero; detrás, Luis Juez Prensa Senado

Así lo destacó el radical Víctor Zimmermann (Chaco), quien pidió convocar a mandatarios provinciales y a intendentes y recordó que cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió subir el mínimo no imponible de Ganancias en plena campaña electoral de 2019 una decena de provincias, todas gobernadas por el peronismo, fueron en queja ante la Justicia en reclamo por la merma en sus ingresos.

“¿Sabemos qué piensan los gobernadores respecto a este tema? ¿Sabemos cómo se va a compensar esta caída extraordinaria de estos recursos pasara las provincias?”, inquirió el radical luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Ricardo Guerra (La Rioja), explicará en qué consistía el texto aprobado por Diputados.

Zimmermann fue más allá y, además de por los recursos provinciales, manifestó su preocupación por “las iniquidades que plantea el proyecto”, ya que no alcanza a monotributistas ni autónomos. “Esta reforma no comprende el sueldo promedio de la gran mayoría de los chaqueños”, alertó el legislador, quien dijo el sueldo promedio del municipio de Resistencia es 365.368 pesos, por lo que no recibirán ningún beneficio, ya que tampoco tributan Ganancias en la actualidad.

La Comisión del Senado por presupuesto y hacienda Prensa Senado

El senador por Chaco dijo que compartía la idea esgrimida por Massa y el oficialismo de que el sueldo no debe considerarse como ganancia y reclamó saber del oficialismo qué otra medida tenían pensada “para ponerle plata en los bolsillos a los argentinos”.

Más directo su correligionario Pablo Blanco (Tierra del Fuego), quien apuntó al contexto electoral en la que Massa decidió enviar el proyecto para eximir de Ganancias al 90% de los asalariados en relación de dependencia.

“Esta ley entrará a regir a partir del 1 de enero de 2024 impulsada por un ministro candidato que no sabemos si va a ser funcionario a partir del 10 de diciembre”, dijo Blanco, tras lo cual hizo hincapié en “la actitud que tuvieron los gobernadores en 2019 y la actitud que tienen ahora”, contraponiendo el silencio actual de los mandatarios peronistas y sus quejas de hace cuatro años atrás.

La primera voz oficialista en salir al cruce de la quejas de Juntos por el Cambio fue la de la kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires), quien tomó el guante del desafío opositor. “Es cierto, (Massa) es candidato a presidente, mi candidato a presidente”, replicó.

La legisladora, que es candidata a renovar su banca en estas elecciones, pasó al ataque y le recordó que cuando el ministro de Economía firmó el decreto que aplicó una medida similar y que tendrá vigencia este año, los principales dirigentes de Juntos por el Cambio lo habían desafiado a que enviara un proyecto de ley, como finalmente hizo.

“No interesa quien gobierne en el 2024, simplemente esta va a ser una política pública. El salario es ganancia o no, tiene que tributar Ganancias o no. Dejó de ser electoralista cuando (Massa) mandó el proyecto al Congreso”, retrucó Di Tullio los embates opositores. “Cuando se hizo campaña en 2015 diciendo que los argentinos no iba a pagar Ganancias y después todos terminaron pagando el doble hay que tener pudor antes de hablar sobre medidas electoralistas”, remató.