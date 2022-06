Senado: fuertes cruces por Venezuela al tratarse el pliego del embajador impulsado por el kirchnerismo

Después de más de tres meses de parálisis, la Comisión de Acuerdos del Senado volvió a reunirse este jueves para tratar los pliegos que designan a Oscar Laborde, Pablo Vilas y Gabriel Fuks como embajadores en Venezuela, Honduras y Ecuador, respectivamente. Tras la presentación de sus pliegos, que representa un paso formal, deberán esperar su aprobación definitiva en la próxima sesión.

Pese a que se esperaba que la polémica gire en torno a la designación de Vilas, ya que el hombre que milita en La Cámpora es de nacionalidad hondureña y argentino por adopción, lo cual lo invalidaría para ocupar la sede diplomática, el mayor momento de tensión de la reunión se dio durante la presentación de Laborde. El senador Luis Naidenoff (Formosa) le insistió para que defina si existe violación de derechos humanos en Venezuela. Tras la respuesta de Laborde quien dijo que “como representante del gobierno argentino comparte lo que está haciendo y lo que plantea el Gobierno”, Naidenoff se retiró de la sala.

”No quiere escuchar, parece que se le cierran los oídos cuando no hay una voz que no diga lo que él quiere”, le lanzó Oscar Parrilli (Neuquén), quién tomó el micrófono e hizo una larga enumeración sobre situaciones del gobierno de Mauricio Macri en las que el senador formoseño, según él, “se calló la boca”. “Además de compartir las preocupaciones sobre los derechos humanos de otros países, creo que debería tener un poquito de coherencia y un poquito de verdad en las cosas que dice porque no lo escuche en ninguno de estos casos”, afirmó.

Desde el entorno de Naidenoff dijeron a LA NACION, que el senador tuvo que retirarse porque tenía compromisos asumidos y consideraron que los dichos de Parrilli se explican porque “no se banca que le recuerden su pasado menemista”.

Quién siguió con su cruzada fue Carolina Losada (Santa Fe). “Pensé que estábamos evaluando los postulantes a embajadores, no sabia que a los senadores votados por el pueblo los estábamos evaluando en el día de hoy”, comenzó antes de repreguntarle dos veces a Laborde para que defina su posición. “Lo que le pedimos todos es que se defina por sí o por no”, le pidió. Y Laborde contestó: “Hay una evaluación muy pormenorizada que considera que hay cuestiones pendientes de resolución y relata las cosas que se han solucionado. Lo especifico de la situación es demasiado compleja para sintetizarlo en una sola palabra”.

“Realmente no me queda claro, lo deja entrever. ¿Siguen existiendo o no siguen existiendo?” , insistió Losada. “Lamento que no le guste mi respuesta pero ya lo he respondido. La felicito por su constancia en la pregunta”, cerró Laborde.

Laborde tiene una extensa carrera política y diplomática y es en la actualidad vicepresidente del Parlasur. Su elección es explicada en fuentes diplomáticas a partir de su buena relación tanto con el presidente Alberto Fernández como con Cristina Kirchner.

Pablo Vilas, Oscar Laborde y Gabriel Fuks

El primero en exponer fue Fucks, cuyo pliego llevaba más de siete meses cajoneado en el Senado como uno de los ejemplos que integra la larga lista de nominaciones realizadas por el Poder Ejecutivo que permanecen sin tratamiento en Acuerdos por disposición de Cristina Kirchner. El Poder Ejecutivo lo envió el año pasado, ingresando a la comisión el 2 de diciembre último. “He aprovechado este tiempo mientras se trataba mi pliego para reunirme, informalmente, por supuesto, con distintos actores”, dijo Fucks.

Tanto Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro, como José Mayans, líder del bloque del Frente de Todos, expresaron su apoyo a Fucks. Quien también pidió la palabra fue Parrilli. En línea con la carta que le había enviado al canciller, Santiago Cafiero, hace algo más de una semana para pedirle asilo diplomático, remarcó la situación de María de los Ángeles Duarte y su hijo de 11 años, quienes permanecen desde hace dos años refugiados en la embajada argentina en Quito.

Duarte fue ministra de Transporte y Servicios Públicos de Rafael Correa y se refugió en la embajada argentina, que no tiene embajador desde hace mucho tiempo, denunciando una persecución política. “ Lamentablemente se va a encontrar en la residencia de la embajada que esta allí. Yo la visite, está siendo perseguida con causas inventadas ”, señaló Parrilli.

“Ecuador es uno de los países que ha llevado adelante lawfare donde se ha utilizado a la Justicia, los medios de comunicación para perseguir dirigentes políticos, sociales, empresariales y todo aquello que no tenga que ver con una sumisión a las políticas oficialistas y fundamentalmente a políticas que tengan que ver con defender las políticas del pueblo”, afirmó el senador kirchnerista, quien consideró además que el presidente Guillermo Lasso ganó las elecciones “porque hubo mas de un millón de votos en blanco”.

El titular de Cascos Blancos, Gabriel Fuks, sale de los Tribunales DyN

Hijo de Carlos Vilas, combatiente de Montoneros, Vilas reemplazará a Juan José Castelli como embajador en Honduras por pedido directo de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora. Según informó LA NACION, fuentes de la Cancillería confirmaron que el pedido de plácet ya fue cursado al gobierno de Xiomara Castro, presidenta de Honduras y amiga personal de Cristina Kirchner, quien asistió a su ceremonia de asunción de mando. En el viaje al país centroamericano, la vicepresidenta estuvo acompañada por Vilas, quien supo ser también director de la Casa de la Patria Grande y tiene vínculo personal con la jefa del Estado hondureño y su antecesor y esposo, Mel Zelaya.

A su turno, el camporista afirmó: “Nosotros entendemos que las relaciones entre Argentina y Honduras deben inscribirse en el marco de la presidencia de la Celac y es así que la Cancillería, el Presidente y la vicepresidente me han encomendado con ese fortalecimiento”.