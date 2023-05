Senado: fuertes cuestionamientos de la oposición a la jueza Figueroa, que debe definir la causa Hotesur

escuchar

En un clima tenso, en el que los senadores de la oposición deslizaron sus sospechas acerca de las vinculaciones de la jueza con el kirchnerismo, la camarista Ana María Figueroa reivindicó su imparcialidad y negó tener responsabilidad en la demora de la Cámara de Casación en definir si la causa Hotesur-Los Sauces, en la que están imputados Cristina Kirchner y sus hijos, debe ser elevada a juicio oral y público.

“Eso es absolutamente mentira”, respondió Figueroa ante la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que concurrió para defender el pliego por el cual el Poder Ejecutivo pide prorrogarle la permanencia en el cargo por cinco años más una vez que, en agosto, cumpla 75 años y deba jubilarse.

Con el apoyo del Frente de Todos, la magistrada tiene asegurado el dictamen de comisión. Sin embargo, el oficialismo deberá negociar con los peronistas disidentes de Unidad Federal si quiere alcanzar los votos para aprobarlo en el recinto.

Ante el silencio del kirchnerismo, la jueza debió defenderse de los embates de Juntos por el Cambio, Así, la vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quiso saber si la demora en emitir su veredicto en la causa Hotesur guardaba alguna vinculación con el pedido de extensión de su magistratura y con las declaraciones en las que había manifestado que nunca vio un ensañamiento judicial como el que, según Figueroa, vivió Cristina Kirchner.

La jueza Ana María Figueroa, antes de exponer ante la comisión de Acuerdos Fabián Marelli - LA NACION

La vicepresidenta y sus hijos fueron sobreseidos en la causa Hotesur-Los Sauces por el Tribunal Oral Federal 5, que decidió cerrar el expediente sin abrir el juicio oral. Sin embargo, el fallo fue apelado ante la Cámara de Casación Penal. El recurso recayó en la sala que Figueroa integra junto a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Estos dos magistrados ya habrían emitido su opinión, por lo que sólo resta el voto de la magistrada para saber si se mantiene el sobreseimiento o si el caso deberá ventilarse en un juicio oral.

Según Figueroa, “es absolutamente mentira” que mantenga paralizada la definición. “Estamos en periodo del (artículo) 469 (del Código Procesal Penal), en período de debate, en donde con los dos colegas (con los que comparte la sala de la Cámara de Casación) hasta el día lunes estuvimos charlando del tema”, explicó.

“Tenga usted cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para que me den el acuerdo si firmo o no el fallo”, remató Figueroa.

Figueroa junto a las autoridades de la comisión Fabián Marelli - LA NACION

Antes, la jueza había reivindicado sus palabras sobre la situación procesal de la vicepresidenta. “Mi opinión sobre el ensañamiento tiene que ver exclusivamente con que no es habitual que a una persona en República Argentina se la cite a indagatoria ocho veces el mismo día”, dijo.

“No hubo ningún otro caso en el país en la historia que a una persona la citen a ocho declaraciones indagatorias el mismo día, que en fechas especiales para ella, como un fallecimiento (sic), se la llame a indagatoria”, insistió la magistrada.

Vestida con un conjunto de chaqueta y pantalón verde inglés, la magistrada respondió sin inmutarse el embate posterior del radical Julio Martínez (La Rioja), quien avanzó un paso más que su compañera de interbloque en Juntos por el Cambio a la hora de interrogar a la magistrada.

El senador radical Julio Martínez, a la derecha del cuadro Fabián Marelli - LA NACION

Tras afirmar que desde que asumió la vicepresidencia Cristina Kirchner puso el Senado al servicio de su agenda judicial y recordar que el kirchnerismo viene negándose a conceder la permanencia en el cargo de los jueces que llegan a la edad jubilatoria, el radical riojano le preguntó a Figueroa si existía algún interés del oficialismo en que continuara como camarista.

“¿Por qué cree que el kirchnerismo está favor de su continuidad? ¿Será por la posición que tuvo en su momento con la ley del arrepentido, considerándola inconstitucional?”, se preguntó Martínez.

Y continuó: “¿Será porque está en la causa Hotesur y Los Sauces que quieren su continuidad? ¿Será también porque criticó a Bonadío por las citaciones a Cristina Kirchner o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista que ahora tiene el beneplácito del oficialismo para acompañar su continuidad?”, remató el senador.

Las preguntas incomodaron a los senadores oficialistas, al extremo que el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), se quejó fuera de micrófono ante la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), por la intervención del riojano.

En el centro, la presidenta de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti Fabián Marelli

Sin embargo, Figueroa no se puso nerviosa y mirando a Martínez se permitió deslizar una queja por la judicialización de cuestiones políticas antes de reivindicar su imparcialidad como magistrada . “Lo que pasa es que a algunos jueces no nos gusta que muchas veces los conflictos de la política se judicializan y que muchas veces nos llegan causas armadas, de distintos tenores, que debieron haberse resuelto en el ámbito de la política”, afirmó. “Pero cuando las tenemos en nuestras manos tenemos que dar una solución, le guste a quien le guste”, agregó.

En ese sentido, Figueroa aseguró que cuando falla lo hace “siempre ajustado a derecho y con absoluta imparcialidad”. “Si algo no se puede objetar de mi persona es mi imparcialidad”, sentenció.

Martínez volvió a la carga y le preguntó si no consideraba que debía excusarse en el expediente Hotesur “teniendo en cuenta que Cristina Kirchner, con su bloque de senadores, le estaría dando la prórroga” en su cargo. “No es la oportunidad procesal para que uno pueda inhibirse o excusarse”, respondió, cortante, Figueroa.

Antes de que la comisión liberara a la jueza, Mayans sentó la posición del oficialismo con un extenso soliloquio en el que repartió las habituales quejas del kirchnerismo contra la Justicia y la Corte Suprema y que cerró anticipando el voto positivo del Frente de Todos para que Figueroa pueda continuar como camarisdta hasta que cumpla 80 años. “Necesitamos más personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen amedrentar por el poder mediático” , concluyó Mayans.