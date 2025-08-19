Senado | Obtuvo dictamen de comisión la emergencia del Garrahan y avanza la ofensiva contra el Gobierno

Un conglomerado de senadores del kirchnerismo, la UCR y el Pro impusieron su mayoría y le dieron dictamen favorable al proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica, que obliga al Poder Ejecutivo a inyectar fondos para financiar insumos, servicios y aumentos al personal del Hospital Garrahan.

La iniciativa fue aprobada en un plenario de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo y de Presupuesto y Hacienda y quedó, así, en condiciones de ser discutida la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

Sin embargo, no se descarta que pueda ser discutida y sancionada este jueves si la oposición logra reunir los dos tercios que se necesitan para habilitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto antes de que se cumplan los siete días de publicación que establece el reglamento del Senado.

Reunión conjunta de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda Gabriel Cano / Comunicacin Senado.-

Tras la firma del dictamen, se espera que corra la misma suerte el proyecto de ley de financiamiento universitario, que será discutido en otro plenario, en este caso de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda. Al igual que en el caso del Garrahan, el texto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y si recibe el visto bueno del Senado se convertirá en ley. En previsión a este escenario, el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará ambas normas.

“No estamos hablando de un hospital cualquiera, con más de 580 camas, más de 20 unidades de cuidados intensivos, es el hospital más federal”, afirmó la presidenta de la Comisión de Salud, la kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), al fundamentar la necesidad de apurar la firma de los dictámenes.

En ese sentido, la legisladora aseguró que no puede dilatarse el tratamiento del proyecto porque “efectivamente estamos ante una emergencia” y “queremos que el hospital siga funcionando”.

“Los trabajadores del Garrahan no sólo han sido sometidos a un recorte que afectó sus bolsillos sino que también fueron sometidos al maltrato de ser calificados de vagos, que quieren sacar beneficios”, remató Corpacci.

El encuentro concitó atención en el Salón Illia Gabriel Cano / Comunicacin Senado.-

La postura del oficialismo

Salvo del oficialismo, no se escucharon voces contrarias al la iniciativa, pero sí hubo planteos para introducirle cambios a la versión aprobada por la Cámara de Diputados, y para analizar con mayor detenimiento algunas de las disposiciones del proyecto.

La propuesta de cambios fue formulada por la radical del bloque Las Provincias Unidas Edith Terenzi (Chubut), quien pidió eliminar la exención de Ganancias para los empleados de la salud, entre otras modificaciones, como forma de evitar “el muro del veto del Poder Ejecutivo. “Cuando vamos por todo, perdemos todos”, argumentó la senadora patagónica.

La propuesta fue descartada desde el kirchnerismo y otros sectores por considerarla una maniobra dilatoria, ya que obligaría al proyecto a volver en segunda revisión de Diputados.

“El proyecto declara la emergencia, es decir, ya, ahora. Nuestro bloque quiere tratarla ya en el recinto. Este aporte (por el de Terenzi) lo que hace es modificar por completo la media sanción, y entonces tiene que volver a Diputados”, le salió al cruce José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista.

Las senadoras peronistas Estefanía Cora y Lucía Corpacci, y el libertario Ezequiel Atauche Gabriel Cano / Comunicacin Senado.-

Se sumó el porteño Martín Lousteau (UCR), quien advirtió que “no hay ninguna garantía de que el Ejecutivo, aún con los cambios, no la vaya a vetar”. En la misma línea se expresó Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), quien aseguró que “estamos ante un Gobierno que considera que es más urgente facilitar la compra y venta de autos que atender la emergencia en la asistencia pediátrica en la Argentina”.

La única voz que se alzó en contra de la iniciativa fue la de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Pro), quien rechazó la afirmación del kirchnerismo que responsabiliza al gobierno de Milei por la crisis en el área de salud.

“La crisis de la salud no es nueva, tampoco la crisis médica y pediátrica. Por supuesto es que es una bola de nieve, cada vez es peor”, afirmó la legisladora alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.