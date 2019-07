Senado: el PJ criticó a Michetti por eliminar el canje de pasajes por dinero

José Mayans, el jefe de Bloque Justicialista, cuestionó en el recinto la medida de la vicepresidenta Fuente: Archivo

Gustavo Ybarra
17 de julio de 2019

El formoseño José Mayans, uno de los vicepresidentes del Bloque Justicialista, criticó hoy en pleno recinto del Senado la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de eliminar el canje de pasajes que reciben senadores y funcionarios por dinero en efectivo.

En una cuestión de privilegio contra la presidenta de la Cámara alta, el senador acusó a Michetti de pretender mostrarse ante la sociedad como una "heroína" que les pone límite a "los senadores, que son unos malgastadores".

La intervención de Mayans transparentó el malestar que en todas las bancadas generó el decreto firmado por Michetti, el cual fue motivo de un fuerte debate a puertas cerradas en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada ayer entre los presidentes de los diferentes bloques legislativos del Senado.

Tanto en la reunión de ayer como en la sesión de hoy, la vicepresidenta estuvo ausente, por lo que las quejas recayeron sobre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), quien se habría comprometido a trasladarle a Michetti el pedido de los legisladores para que postergue a aplicación de la medida, que entrará en vigencia el 1 de agosto, hasta el año próximo,

"Hay un operativo de prensa que consiste, más que nada, en desprestigiar a la política", denunció Mayans, quien vinculó la decisión adoptada por la vicepresidente "con el inicio de la campaña electoral, como parte de la estrategia del Gobierno de desprestigiar al Parlamento", sentenció.

El antecedente

Michetti firmó el pasado 1 de julio un decreto que, entre otras medidas, establece que los 20 tramos aéreos que reciben cada 30 días todos los senadores y funcionarios de la Cámara sólo podrán ser usados en el mes para el que fueron expedidos. Esto impide acumular los no usados y su posterior canje por dinero en efectivo a fin de año, una práctica común entre varios legisladores.

"Se pública que existe una ventanilla donde nosotros vamos a canjear pasajes. No existe eso; a mí no me sobra ni un pasaje, nunca fui a una ventanilla a canjear un pasaje para que me den efectivo", aseguró el formoseño.

Mayans calificó la medida como "fuegos de artificios porque hay cosas que se quieren ocultar", tras lo cual criticó la caída del PBI y el crecimiento del endeudamiento y el desempleo registrados durante la administración de Mauricio Macri.

"Si vemos cuánto gasta el (Poder) Ejecutivo en movilidad se van a quedar sorprendidos", remató Mayans su intervención.