Sergio Bergman reapareció con autocríticas y cuestionamientos a Cabandié: “Es una pena que hayan desmantelado lo que dejamos”

Sergio Bergman, exministro y -luego- exsecretario de Medio Ambiente, reapareció en la escena pública en medio de la angustia nacional por los incendios en Corrientes. “No me disfracé de árbol”, aclaró respecto a la foto suya que se viralizó tiempo atrás tomada en el Festival de Cine Ambiental. Y añadió: “Me transformé en un meme o en bullying digital, pero acá hay mucho trabajo que se malogró porque los gobierno cambian y las políticas no se sostienen. Lo que digo es que no hay posibilidad de que un solo Ministerio atienda la complejidad y la magnitud de esto”.

Al conversar con la periodista Romina Manguel para el programa “No dejes para mañana”, de Radio Con Vos, el exfuncionario explicó que “Nación tiene la obligación por ley de actuar”, tal como dispone la ley que regula el Sistema Federal de Manejo de Fuego.

“No depende de la buena o mala voluntad y, cuando los funcionarios no cumplen la ley, tienen que ser interpelados”, destacó. Según subrayó, Bergman “cuando un municipio o un parque nacional o una provincia no pueden manejar el fuego, en emergencia, el Gobierno nacional tiene que poner a disposición todos los recursos que tenga para articular la ayuda”.

El exconductor de la cartera de Medio Ambiente sostuvo que, si se hubieran aprovechado las herramientas disponibles y se hubiera trabajado federalmente, se hubiera podido reducir el impacto de los incendios. “No es difícil prever que puede suceder lo que sucedió”, señaló en otro tramo en relación a esto.

Más allá de esto, destacó que, como el país está “transitando una tragedia ambiental con pérdidas invalorables”, se debe evitar “profundizar la grieta o confrontar entre referentes políticos partidarios en este momento”. Sin embargo, dedicó una dura crítica al oficialismo: “Es una pena que la actual gestión, al asumir, haya desmantelado lo que habíamos construido y ofrecido”.

De todos modos, el rabino Bergman destacó que eso tampoco fue protegido por la administración de Mauricio Macri, de la que él fue parte. “No puedo criticarme desde el punto de vista de lo que me hizo la oposición o los medios, cuando nuestro propio gobierno no supo poner en valor comunicacional las cosas de la gestión que hoy se empiezan a valorar a la distancia”, dijo.

Para el exministro, durante el gobierno del referente de Juntos por el Cambio, la cuestión del medio ambiente “fue una prioridad en términos de política de Estado, no en términos de las urgencias que había que resolver”. “Macri fue el primero que puso a Ambiente en nivel de Ministerio, pero en mi opinión fue un error bajarlo a la categoría de Secretaría junto con Salud y Cultura”, subrayó.

Durante la entrevista, Bergman también evaluó la gestión actual en materia de medio ambiente, y respecto al rol del actual ministro Juan Cabandié, consideró: “Creo que está en una situación complicada y supongo que en alguna instancia dará cuentas, pero lo que sí me preocupa es que nosotros tenemos una responsabilidad por la función que asumimos, pero también por los compromisos de que este tipo de problemáticas son políticas de Estado, no de un gobierno o un partido”. Y continuó su análisis: “Todos tenemos que sumar y aportar para resolver estructuralmente un problema que tiene, en mi opinión, una falla de diseño, además de gestión”.

En ese sentido, contó que, si bien se puso a disposición del ministro Juan Cabandié cuando el oficialista fue designado, nunca se reunieron. “La oferta fue rechazada porque él tenía una indicación clara de no juntarse con nosotros hasta el 10 de diciembre de 2019, cosa que lamento”, recordó y añadió que, incluso después del día en que asumió el gobierno de Alberto Fernández, tampoco se juntó con su sucesor, sino que tuvo un único encuentro con un representante del actual funcionario a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, en el mano a mano con Manguel, Bergman explicó por qué decidió llamarse al silencio una vez finalizada la gestión de Macri. “Muchísimos de los referentes tomamos una pausa con la idea de seguir participando y colaborando desde el llano”, contó. El exsecretario de Medio Ambiente aclaró también que no busca “ninguna reivindicación” respecto a su trabajo en el área de medio ambiente. Y al respecto, profundizó: “Creo que la memoria y la historia lo va a hacer por sí mismo”.