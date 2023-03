Sergio Berni, desatado contra Alberto Fernández: “Vendedor de autos usados”, “ingrato” y “traidor”

escuchar

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, descalificó en duros términos al presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Me parece un ingrato”, comenzó.

Invitado a Somos buenos, por TN, el funcionario bonaerense reafirmó sus dichos y lo acusó de haberse comportado incorrectamente con Cristina cuando murió Néstor Kirchner. “Un hombre al que se le murió su mejor amigo, que era Néstor, y maltrató como maltrató a su viuda, me parece que es un ingrato. Uno no puede pedir en la política que haga algo distinto de lo que puede hacer en su vida privada”, lanzó Berni.

No es la primera vez que el ministro de Axel Kicillof diciente con el gobierno nacional y critica puntualmente a Alberto Fernández. Sin embargo, en esta oportunidad no se guardó nada.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Captura de Pantalla

“¿No dijo en off que quería terminar con 20 años de kirchnerismo? En off hablan los traidores. Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados [Néstor Kirchner] es de ingrato. Si Néstor se levantara de la tumba, sacaría a patadas a unos cuantos”, dijo. “¿Al presidente?”, le consultaron. Y Berni respondió: “No tengas ninguna duda”. Y luego, insistió: “Néstor lo sacaría a patadas, no en el cul…, en el ort…”.

“Desde el primer día dije lo que tenía que decir de Alberto Fernández. Tenía el 90% de imagen positiva, me trataban de loco. El tiempo me dio la razón”, expresó. Y acotó: “Hoy pasa cualquiera y le pega. En cualquier momento, hasta el cafetero de la Casa Rosada pasa y le da, y lo digo con todo respeto”.

Para Berni, tal y como había expresado la semana pasada en una entrevista con Luis Novaresio por LN+, “Alberto Fernández le hizo un daño tremendo al peronismo”. “Su llegada fue un golpe muy bajo. Y si bien en política se perdona, no podemos olvidar. Si no, nos termina pasando esto”, aseveró.

Dijo además que le es “indistinto” si el jefe de Estado “decide o no bajar su candidatura”. Pero, cuestionó: “Lo que no puedo permitir es que el presidente del PJ a esta altura todavía no tenga un esquema electoral ni una visión estratégica de a dónde quiere marchar. Eso me parece atentar contra el peronismo”.

Un Aníbal Fernández “soberbio”

Tras reiterados dardos contra el Presidente, el también médico aprovechó para diferenciarse de su par a nivel nacional, Aníbal Fernández. “Con él ahora ya no puedo coincidir. La última vez que lo vi fue antes de que asumiera como ministro. Hay un antes y un después de eso”, alegó.

Y le pasó factura: “Al igual que Alberto Fernández, también le hizo mucho daño al peronismo. Perdió la provincia de Buenos Aires con una desconocida [María Eugenia Vidal]. Nosotros le avisamos que iba a ganar la interna pero no la general. No escuchó. La soberbia que lo caracteriza lo llevó a la derrota”.

