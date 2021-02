Sergio Berni, con Axel Kicillof, Andrés Watson y Julio Pereyra, en Florencio Varela

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, acusó a los policías separados de la fuerza de alentar protestas porque "están disputando una caja millonaria" de una "supuesta sindicalización policial". Lo afirmó en un acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, junto con el gobernador Axel Kicillof.

Afirmó que muchos de los policías que agitan las protestas fueron "exonerados por ladrones" e intentan "generar esta rebeldía" pero sin "decir la verdad". Y acusó, desafiante: "Están disputando una caja millonaria de una supuesta sindicalización policial".

Acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, con el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni Crédito: Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Según aseveró el titular de la cartera bonaerense de Seguridad, los policías sancionados "intentan hacerse [de esa caja] por un mecanismo que no es viable, el de la sindicalización".

El ministro Berni, que ayer pasó a disponibilidad a 550 policías que protestaron en septiembre pasado por mejoras salariales, agregó que los disconformes son "un grupo minúsculo de personas que, desde el anonimato intentan empujar a los incrédulos a violar nuestras leyes".

Berni reprochó la actitud de los policías que separó de la fuerza, con una comparación en la que incluyó a la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal. "A esos hombres y mujeres que tanto reclaman no los escuché cuando el gobierno anterior prometió aumentos faraónicos y no cumplió". Y resaltó: "No escuché esas voces hace cuatro años, ¿o será que su silencio tenía precio?".

En medio de sus reproches a la gestión de Cambiemos y a la actitud del más de medio centenar de policías expulsados, Berni dijo que, por su mal estado, "hay que tener mucho estómago para estar cinco minutos en una comisaría nuestra, abarrotada de presos", y añadió que "bajo esas condiciones no se puede rehabilitar ningún detenido". Destacó que los policías trabajen con esa precariedad, pero volvió a cargar contra los uniformados sancionados: "No escuché a todos los voceros de las redes alzar la voz por esas condiciones los cuatro años pasados, ¿también para esto tenía precio su silencio?".

Acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, con el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni Crédito: Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Berni cerró su discurso con una arenga para los policías que estaban formados a espaldas suyas; del gobernador; del intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y del diputado bonaerense e histórico exjefe comunal local, Julio Pereyra. El ministro se puso de frente a la tropa y exclamó: "¡Agrupación, firmes! ¡Orden, vocación para servir a la provincia!".

Kicillof se sumó a los reproches de Berni, aunque se enfocó en la gestión en seguridad de Vidal y no sobre los policías pasados a disponibilidad. "Veníamos de cuatro años de un gobierno que se llenó la boca con la seguridad y prometió equipar a la fuerza. De todo lo que prometieron no hicieron nada", criticó.

Acto de entrega de patrulleros en Florencio Varela, con el gobernador Axel Kicillof y Sergio Berni Crédito: Prensa Gobierno de la provincia de Buenos Aires

El gobernador, que presentó 30 patrulleros y 10 motos para Florencio Varela, dijo que, cuando asumió, la Policía Bonaerense "tenía dos perros". Remarcó que había "sueldos bajos, pero mucha propaganda y mucho periodismo cómplice, pero nada en la realidad".

"Acá, dejaron 30 patrulleros, un depósito de chatarra. Y en cuatro años llegaron a Florencio Varela 15 patrulleros", cuestionó Kicillof, quien le agradeció al presidente Alberto Fernández por la transferencia de fondos para aumentar los sueldos de parte de la policía provincial. Esa decisión desactivó la protesta de septiembre del año pasado y abrió un frente judicial con el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, del que el Presidente tomó los fondos que giró a la Provincia, mediante un recorte de coparticipación.

