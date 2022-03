Sergio Berni se refirió al ataque contra el despacho de Cristina Kirchner y responsabilizó al Gobierno

Luego de que esta mañana bien temprano la vicepresidenta Cristina Kirchner publicara en redes sociales un video en el que muestra cómo quedó su oficina tras los ataques de ayer, cuando en la Cámara de Diputados se votaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó la decisión del Gobierno de pedir a la Ciudad no instalar vallas alrededor del edificio del Congreso y remarcó que lo ocurrido era algo esperable.

“Es una imagen a la que estamos acostumbrados en la Argentina: un grupo de violentos que intenta imponer ideas por la fuerza. No me preocupa eso, me preocupa la reacción de la política que permite esto por acción u omisión”.

Tras ello Berni remarcó que coincide con el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien remarcó que fue un pedido del Gobierno no poner protección pero se diferenció al indicar que si hubiera estado en su lugar no hubiera acatado el pedido.

“La diferencia es que si Nación me llama y me dice que no ponga vallas, yo digo que el operativo no se va a hacer”, dijo en diálogo con radio Mitre.

“Es inexplicable que el Gobierno Nacional haya pedido que no pongan vallas”, afirmó luego para después añadir que los episodios de violencia que se reportaron ayer eran esperables. “Siempre van a suceder”.

Asimismo calificó de “inexplicable que se haya dejado que actúen con total libertad” en alusión a la falta de vallas, las que describió como una forma de separar y evitar el contacto físico entre la Policía y los manifestantes, a los que llamó “delincuentes”.

Ayer, un grupo de manifestantes apostados frente al Congreso y contrario al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó hoy piedras contra el edificio y quemó neumáticos sobre las calles lindantes. Los disturbios estallaron mientras los diputados estaban en plena sesión y terminaron con cinco policías heridos y un activista detenido.

Las expresiones de violencia se prolongaron por varios minutos sin que actuara la policía, que llegó al lugar más tarde para tratar de controlar la situación.

