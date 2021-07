Sergio Berni se enojó con María Eugenia Vidal en TV: “Sabe bien qué hicieron, por eso perdió por 20 puntos”

La tensión se vivía en el estudio de televisión. La exgobernadora María Eugenia Vidal, candidata a legisladora en la Ciudad, invitada al estudio de TN cuestionó duramente la gestión del actual gobernador Axel Kicillof, las políticas sanitarias, económicas y de seguridad. Mientras hablaba, la observaba, con seriedad, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En ese momento no le dieron la palabra. Cuando despidieron a Vidal y le tocó su turno no dudó en responder a las críticas.

Se refirió a la coyuntura política y la emergencia sanitaria. Al respecto, deslizó: “El sistema de salud no estaba en condiciones de atender las urgencias cuando no había pandemia, y creo que la exgobernadora lo ha definido al decir que los bonaerenses saben bien qué hizo Juntos por el Cambio. Claro que lo saben, por eso Vidal perdió por veinte puntos”.

Y continuó su análisis, en vísperas de las próximas elecciones legislativas: “Vidal se va a la Capital Federal porque otra derrota más en provincia de Buenos Aires la deja fuera de cualquier aspiración futura. Necesita generar un triunfo, y eso es más fácil en Capital Federal”.

Sobre la pandemia, reconoció que podrían haber hecho mejor algunas cosas, pero aclaró: “A ningún argentino le faltó cama, a ningún bonaerense le faltó cobertura. Pero claro que sí faltaron vacunas”.

Además, Berni no se privó de responder a las críticas que Vidal le lanzó sobre la política de seguridad. Se refirió a la inseguridad en el conurbano e hizo autocrítica: “Tenemos serios problemas, esta elección es un buen momento para discutir una profunda reforma judicial que esté a la altura de las circunstancias, donde la Justicia sea parte de la solución y no parte del problema, como es ahora. La educación es fundamental para la prevención del delito”.

Sobre su conflicto con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, señaló que no sabe “dónde están las fuerzas federales” desplegadas en el conurbano. “Me debo a los bonaerenses y no voy a poner la cabeza abajo de la almohada. No hay coordinación. Alzo la voz aunque muchos se enojan. Mi responsabilidad es con el pueblo”, concluyó en diálogo con TN.

