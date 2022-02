Sergio Berni y Waldo Wollf discutieron por el asesinato del empresario en Caseros: “Usted está mezclando peras con bananas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, protagonizó este martes un tenso cruce con el diputado opositor Waldo Wolff a través de la pantalla de LN+, donde discutieron sobre la situación delictiva en el conurbano, la política de seguridad en el Gobierno, y también la excarcelación de presos durante la pandemia que originó un fuerte intercambio entre ambos.

A propósito del reciente asesinato de un empresario en Caseros, Berni destacó que la Provincia pudo reducir la tasa de homicidios “considerablemente”, y aseguró que “tarde o temprano” van a atrapar a los responsables del caso. No descartó en ese sentido que se trate de “de un menor o una persona “que debería estar presa y estar delinquiendo”.

La muerte del empresario Rolando Omar Villafañe, de 61 años provocó una conmoción en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. Fue asesinado de un balazo al tirotearse con cuatro delincuentes que lo asaltaron en su fábrica. Su hija exigió que se arresten a los asesinos y describió a la provincia como “tierra de nadie”.

Tras la exposición de Berni, Wolff que estaba presente en el estudio aprovechó la oportunidad para contestarle. “No se puede disociar qué es parte de un gobierno y usted habla como si no fuera parte de un gobierno. ¿Quién liberó a esos 4.500 delincuentes?”, interrogó.

“El Poder Judicial es el dueño de la libertad de todos los detenidos” contestó Berni y Wolff retrucó “¿Quién tiene la teoría zaffaronista sobre el Poder Judicial?” le lanzó el legislador opositor.

Berni marcó que no apoya la teoría del exministo de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, una aclaración que no contestó al legislador de PRO. “Si pero que usted lo diga ahora, no lo exime de la culpa, ni la responsabilidad de ser parte de un gobierno tiene esa teoría.”

“Usted está tratando de mezclar peras con bananas. El problema de la teoría de Zafarroni no es quienes ejercemos un cargo ejecutivo, sino de quienes tienen la responsabilidad y en su poder la decisión de liberar o no a un preso, que están en la Justicia”, respondió Berni.

“Usted no es una pieza estanca fuera de un circuito” contestó enseguida Waldo Wolff. Y profundizó: “No me subestime diciendo que mezclo peras con bananas. Justamente el que mezcla peras con bananas es un Gobierno que tiene posiciones antagónicas dentro del Gobierno. Y en seguridad usted sabe que eso es gravísimo”.

Wolff subrayó que tiene diferencias con el titular de la Seguridad bonaerense, aunque dijo que valora que “ponga la cara” cuando los hechos ocurren. De todas formas, le achacó que “hay gente muriendo todos los días”, pese a que manifestó que no conoce la estadística de delitos. “Debería conocerla. Es diputado de la provincia de buenos aires y es su responsabilidad hacerlo”, le espetó Berni.

El diputado de Juntos por el Cambio señaló que no tiene cargos ejecutivos para interiorizarse del índice de delitos antes de lanzarle otro cuestionamiento. La pelea de Aníbal Fernández con el responsable de la Seguridad bonaerense fue otro de los temas que el dirigente de PRO llevó a la discusión. “Se tiran con la responsabilidad y se chicanean”, dijo y remarcó: “se requiere empatía, además de cifras”.

“El gobernador [Axel Kicillof] no es zaffaronista, sino lo hubiera puesto a Zaffaroni [al frente de la Seguridad]”, contraatacó Berni, quien desestimó el dardo de Wolff sobre las posturas antagónicas dentro del Frente de Todos. Defendió a su vez sus cruces con funcionarios nacionales.

“El gobernador le dio la responsabilidad a este ministro de velar por los intereses de los bonaerenses. Si me tengo que pelear con alguien desde el Presidente para abajo, me peleo con quien sea” agregó Berni, quien dijó que no especula. Y apuntó: “La política no es un club de amigos”. Wolff le contestó una vez más. “No defiende los intereses de los bonaerenses peleandose con el ministro de Seguridad de la Nación”.