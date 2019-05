"Hoy soy más candidato a presidente que ayer", dijo el exintendente tras el anuncio del kirchnerismo Crédito: Prensa Massa

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ratificó hoy su precandidatura a la presidencia para las elecciones de octubre y habló sobre la intención de "construir una gran coalición opositora", poco después de que la exmandataria Cristina Kirchner anunciara en las redes sociales que competirá en las PASO en una fórmula que la llevará como candidata a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

"Soy más candidato a presidente que ayer", dijo el exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner. "Creo que la etapa que viene en la Argentina necesita de un liderazgo con capacidad de diálogo y con una mirada amplia sobre los problemas de la Argentina", agregó.

"Tenemos además la responsabilidad de construir una gran coalición opositora y una nueva mayoría de los argentinos para derrotar a un gobierno que destruyó a la clase media argentina", disparó Massa contra la gestión de Mauricio Macri.

En ese sentido, el exintendente de Tigre habló de "la grieta" y dijo que "la división solo genera fracaso para la Argentina". "Esperamos gestos del otro lado de la grieta y entendemos que esto también pone en crisis al liderazgo del actual presidente y su fracaso", lanzó.

"Creemos que es importantísimo construir no solamente un nuevo gobierno, una nueva mayoría sino también un nuevo peronismo", dijo Massa y consideró que Alternativa Federal, el espacio del peronismo no kirchnerista, "es un instrumento imprescindible para la construcción del nuevo gobierno de la Argentina a partir del 10 de diciembre".

La primera reacción de Massa había sido en una entrevista a Radio Mitre, cuando recién se conocía la fórmula kirchnerista. "Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso. Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino", había opinado.

"Otra fuerza"

Desde el entorno del reelecto gobernador de Córdoba y armador de Alternativa Federal, Juan Schiaretti , subrayaron que Cristina Kirchner pertenecer a "otra fuerza política" y que en ese espacio las candidaturas se elegirán en primarias.

"Sergio [Massa] sabrá qué resolver pero se acaba el tiempo de los coqueteos", aseguró a LA NACION un referente de Schiaretti.

Además, admitió que el anuncio de hoy "acelera" los tiempos para la reunión en la que estaban trabajando con la mesa chica del peronismo federal junto a Miguel Lifschitz y Margarita Stolbizer para la próxima semana.