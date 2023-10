escuchar

Guiños a distintos sectores. A seis días de las elecciones presidenciales, el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que, si es elegido como Jefe de Estado, el Banco Central será controlado en un 50% por la oposición. El ministro subrayó que, en caso de que triunfen los candidatos Javier Milei o Patricia Bullrich, “las madres deberán pagar 1.300.000 pesos del calendario de vacunación por cada hijo” y anunció que propondrá un “blanqueo”, pero que, tras implementar esa medida, los beneficiarios que luego evadan impuestos “irán presos”.

Massa insistió en su intención de liderar un “gobierno de unidad nacional” y puntualizó que la decisión de incluir a la oposición en el rumbo de la política monetaria será “un símbolo del gobierno de unidad nacional”, en una entrevista que brindó en el canal C5N tras su participación en el acto por el día de la lealtad peronista en el municipio bonaerense de Avellaneda.

El ministro de Economía, en línea con algunas propuestas de la oposición, propuso un “blanqueo” de capitales, “bajar impuestos” e incentivar el “crédito hipotecario”. “Hay millones de argentinos que tienen el deseo y la necesidad de recuperar el crédito hipotecario”, dijo. Aunque no especificó el alcance, sí destacó que quienes, tras el blanqueo, evadan impuestos serán castigados con prisión.

El líder del Frente Renovador volvió a diferenciarse del presidente, Alberto Fernández. “Creo que hay que hacer cambios, tengo la decisión de un cambio de rumbo, de un Estado presente pero eficiente”, subrayó y anticipó una medida que implementará por “decreto” Alberto Fernández cuando regrese de su gira oficial por China. “Vamos a sacar por decreto, cuando vuelva Alberto de China, la incompatibilidad en la pensión por discapacidad con el empleo”. Las personas que reciban una pensión por discapacidad, de esta manera, quedarán habilitadas para trabajar, según anunció. “Es la mejor forma de integrarlas e incluirlas en nuestra sociedad”, añadió Massa.

El candidato de UxP, por otra parte, le hizo una señal a “las mujeres”, acaso para intentar aprovechar que el voto de Milei, según diversas estadísticas cualitativas, es muy masculino y el propio Massa tiene una mayor intención de voto en las mujeres que en los hombres. “Las mujeres no quieren que su hijo lleve un arma en la mochila, prefieren que lleve una compu; no quieren pagar 1.300.000 en vacunas para sus hijos”, destacó. También, en un intento de apelar al sentimiento, apuntó: “Las mamás quieren que sus hijos sigan yendo a la universidad gratuita y no terminen pagando tres o cuatro millones de pesos”.

Quita de subsidios

En el día que comenzó a regir la renuncia voluntaria a subsidios para viajar en transporte público, Massa sostuvo que el objetivo es hacerle ver a la población lo que sucedería en caso de que triunfe “la gente que dice que quiere eliminar el subsidio”.

“Lo que le decimos a la gente es claro: cuánto te va a costar el boleto de colectivo, de tren, sin el subsidio”, afirmó y añadió que “costará 700 o 1100 mangos el boleto de colectivo o tren”.

El ministro de Economía sostuvo que “es importante ser francos en el marco de la discusión de la campaña” y puntualizó que los subsidios son una forma de salario. “La medida tiene la intención de bajar a tierra lo que significa el subsidio en términos de salario indirecto”, resaltó Massa.

Relación con el FMI

Massa afirmó que rediscutirá “el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de manera integral”. “Cumpliremos y honraremos la deuda”, aseguró, “pero que no afecte salarios ni jubilaciones” pidió.

En una nueva señal a la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, tras las enviadas en los debates presidenciales, dijo: “De 26 leyes, Myriam votó 24 con nosotros y dos con La Libertad Avanza”. Bregman, que se encontraba en el estudio de C5N, y le preguntó si devaluará después de una eventual segunda vuelta presidencial. El candidato de UxP evitó responder, pero elogió a la líder de la izquierda: “A la hora de discutir cuestiones neurálgicas tuvo una posición inteligente en el desarrollo del país”.

Luego, en referencia al día de la lealtad peronista, concluyó que su visión de renegociar el acuerdo con el FMI tendrá como pilares “la soberanía política y la independencia económica”.

LA NACION