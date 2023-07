Sergio Massa lanzó una “SUBE isleña” para los vecinos del Delta: “Se terminó la injusticia”

escuchar

En un acto junto a su esposa, la precandidata a intendenta de Tigre Malena Galmarini, el ministro de Economía y precandidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, encabezó este miércoles el lanzamiento de una SUBE para los vecinos del municipio. “Se terminó la injusticia”, afirmó en el marco de su discurso, en el que cruzó a quienes promueven una Argentina “del ajuste y la exclusión”.

“Estoy como ministro, como vecino, como compañero de vida de Malena y sobre todo como compañero de sueños de muchos de ustedes”, comenzó su alocución Massa este mediodía acompañado por la titular de Aysa y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien estuvo a cargo del lanzamiento del operativo de reempadronamiento para que más personas que residen o trabajan en las islas del Delta puedan viajar con tarjeta SUBE en el transporte público fluvial y accedan a beneficios económicos en la tarifa.

“Para que se entienda, en esto del país del ajuste contra el país de la inclusión, porque nos mira gente de todos lados y dice: ‘¿Cuál es la diferencia entre el que viaja en lancha y no tiene la SUBE isleña y el que sí?’. $750. Un isleño paga $60 con la SUBE isleña para ir y volver. Si no, paga $800″, siguió el funcionario y agregó: “Piensen en el que va a trabajar, en el que tiene que ir a estudiar, en el que tiene que ir visitar a una parte de su familia o hacer un trámite (...) Piénsenlo en términos económicos para aquel que vive en la isla por que ama ese lugar, pero estaba castigado hasta hoy porque para viajar de La Matanza a Capital había un sistema SUBE y para viajar desde el Caraguatá o el Sarmiento hasta Tigre no. Se terminó la injusticia”.

Luego se refirió al trabajo de Galmarini en Tigre y a las gestiones que él mismo lleva adelante e impulsó en el municipio y ponderó la importancia de que sus habitantes cuenten con servicios tales como “acceso a Internet, vaijes con transporte de calidad, derecho al agua corriente o a que les recojan la basura”. En alusión al último de ellos, agregó: “Hoy a nadie se le ocurriría cortar ese servicio, o aunque algunos a veces lo piensan porque miran la tablita de Excel”.

Por último, Massa ahondó en su diferenciación política respecto de sus competidores, aunque sin nombrarlos: “En un país en el que se discute ajuste o desarrollo, inclusión o exclusión, invertir en que la gente pueda viajar a su trabajo de manera económica, en que la gente tenga derecho a Internet o en algo tan básico como el agua corriente, tiene que ver con pensar con un país que incluye, que abraza. En este momento donde muchos promueven odio y pelea, abracemos a los que necesitan, a los que sueñan con un país que incluya, que piense en el trabajo en el desarrollo como una forma de crecimiento”.

