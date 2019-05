El líder del Frente Renovador no brindó definiciones precisas sobre su precandidatura Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En medio de las especulaciones sobre el rumbo que tomará en las PASO el precandidato de Alternativa Federal, Sergio Massa, brindó un discurso con fuerte tono electoral en el Congreso del Frente Renovador. Sin brindar definiciones precisas sobre su futuro político inmediato, presentó un nuevo documento para "ser alternativa" en las próximas elecciones, habló de "crear consensos", pidió a la dirigencia opositora "dejar de lado los nombres y la vanidad" y aseguró ser "consciente de la necesidad de trabajar para ampliar".

Con fuertes críticas al Gobierno, expresó: "Hoy hay una gran mayoría opositora que sufre el ajuste de Macri. Que desaprueba esta gestión y nos pide como opositores que construyamos un nuevo gobierno para el próximo 10 de diciembre, que está esperando una alternativa".

"Los dirigentes políticos tenemos la obligación moral de representarlos. Y quiero pedirles con humildad a los dirigentes opositores, por un instante, que abandonen la vanidad y piensen en el país que quieren construir", agregó.

"Yo estoy para liderar si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria", sostuvo.

"Necesitamos una mayoría arrolladora que ponga fin a estos cuatro años de Macri. Somos conscientes que la mayoría actual política no es suficiente y hay que generar una nueva, grande, ganadora, soy conciente de la necesidad de trabajar para ampliar", expresó.

"La Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga definitivamente las ideas por encima de los nombres. Somos la única fuerza que plantea desde 2015 la búsqueda de un acuerdo social generalizado. Le pedimos a todos los que quieren construir esta nueva mayoría que no caigamos en la trampa del debate de nombres. Necesitamos mostrar 10 políticas de gobierno", dijo.

Graciela Camaño y Diego Bossio durante el discurso de Sergio Massa Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

"Las fórmulas no son solo nombres. Necesitamos una coalición amplia, federal, juntos vamos a terminar con este gobierno", agregó.

"La Argentina tendrá un futuro de grandeza. Nuestra patria está en peligro, la realidad nos trae, cada día, hechos que nos escandalizan. Hoy, más que nunca, debemos renovar nuestro proyecto de Argentina que soñamos hace seis años, que hoy se vuelve más importante. Estamos acá porque el gobierno de Macri fracasó. No fracasamos los argentinos", dijo en el Congreso del Frente Renovador.

"Este tábano de la política, el Frente Renovador, va a seguir participando", agregó. "Hay que terminar con el negocio de la grieta", sostuvo, en referencia al Gobierno. "Estamos frente a un gobierno mentiroso, pero no se puede tapar el cielo con la mano".

"No podíamos dar un solo paso mas sin este Congreso. Creo en la diversidad y en la búsqueda de consensos. Elegimos democracia, podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero estamos escuchando diversas opiniones. La democracia bien entendida empieza por casa", añadió.

"Nos vienen apurando a fuerza de rumores y especulaciones, pero la palabra de nuestro espacio es la última y la tiene este congreso. Sentimos la política con pasión", expresó.

"Todo el tiempo veo que me buscan trabajo. No busco trabajo tengo trabajo. No busco cargo. No necesito un cargo público para expresar mis ideas".