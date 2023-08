Sergio Massa reprendió a un periodista que le preguntó por el dólar y la inflación: “Es muy fácil agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante”

escuchar

CÓRDOBA.- Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente de Unidos por la Patria, estuvo en Córdoba de campaña mientras el dólar blue seguía su carrera alcista. La pregunta sobre las razones del aumento de la divisa y las expectativas de inflación fueron una constante a lo largo de la jornada, al punto que el funcionario tuvo un cruce con un periodista. “Digamos... Es muy fácil hablar y agarrar un micrófono, y hacer preguntas haciéndose el picante”, lo reprendió Massa.

El cronista de El Doce, Néstor Ghino, le preguntó cuál es el impacto del dólar libre a $570 en la economía. Massa le respondió “ustedes trajeron el tema, díganme ustedes cuál es el impacto”. Ante la insistencia del periodista para conocer de boca del ministro el correlato de esa suba en la economía diaria, el precandidato respondió: “Para todos los que producen y trabajan, que usan dólares oficiales, es neutro. Acá lo que hay es impacto para los que están especulando”.

Sergio Massa reprendió a un periodista de Córdoba que le preguntó por el impacto de la carrera alcista del dólar

El cronista subrayó “todos se manejan con el dólar blue” y la inflación está en “140%”. Massa lo corrigió: “No, primero no está a 140, cierra a 116%. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos US$21.000 millones, que es el 25% de las exportaciones argentinas, entre enero y marzo. Porque, digamos... es muy fácil hablar y agarrar un micrófono, y hacer preguntas haciéndose el picante, pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones.”

“Yo no me hago el picante. Yo lo hago con respeto por lo que vive la gente”, planteó el cronista, pero el ministro le dijo: “La segunda vez no fuiste respetuoso, y a mí me gusta tratar con respeto”.

Se enojó Sergio.

El cruce se produjo durante el recorrido que Massa realizó por la planta industrial Blangino, en Montecristo, antes de ir a Río Cuarto, en el sur cordobés.