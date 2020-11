En el entorno de Sergio Massa atribuyeron a una "omisión involuntaria" del ministerio de Economía las planillas faltantes; la oposición sospecha una jugada del kirchnerismo Crédito: Prensa HCD

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, deslindó responsabilidades frente a los errores registrados en la planilla de obras públicas incluida en el presupuesto 2021. En su entorno insistieron en que se trató de una "omisión involuntaria" del Ministerio de Economía cuando remitió la iniciativa al Congreso.

Este "error" en el envío de las planillas de obras públicas impidió que el Senado pudiera convertir ayer en ley el presupuesto 2021. Pese a las aclaraciones del Ministerio de Economía y de Massa, en la oposición persistían las especulaciones sobre este episodio. "A mí no me caben dudas de que se trató de un pase de facturas de Cristina Kirchner a Massa -deslizó un diputado del PJ no kirchnerista-. Sergio busca tener vuelo propio y no lo disimula".

Massa monopolizó las negociaciones para modificar el presupuesto. El dictamen incorporó casi 40 nuevos artículos y varias modificaciones tributarias;en el kirchnerismo y en la oposición interpretan que detrás de esas inclusiones estuvo la mano de Massa para favorecer las oficinas públicas a cargo de funcionarios del Frente Renovador.

Se incluyó un artículo que dispone que la tasa de fiscalización del transporte de pasajeros y la contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguro automotor serán percibidas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a cargo de José Ramón Arteaga, allegado a Massa. Otro artículo establece una baja en la alícuota de ese impuesto al 2,5 por mil para los débitos y créditos en cuentas bancarias de empresas de servicios públicos: algunos interpretaron que se trató de un favor de Massa a su esposa, Malena Galmarini, directora de AySA.

En el entorno del presidente de la Cámara rechazan estas acusaciones. "Sergio negoció todas las modificaciones con los gobernadores y con los legisladores del Frente de Todos para garantizar su aprobación. Receptó los pedidos y los vehiculizó con Economía, que estaba al tanto de todo".

Detallan que la rebaja del impuesto al cheque es un beneficio que contemplará a todas las empresas públicas. Respecto del impuesto que grava a los productos electrónicos, la media sanción de Diputados dispone que la alícuota se reduzca del 6,55% a 0% para los productos manufacturados en Tierra del Fuego. "Fue un pedido del gobernador de Tierra del Fuego", insistieron.

