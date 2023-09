escuchar

El ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, cruzó anoche al exjefe de asesores de Alberto Fernández, Antonio Aracre, actualmente investigado por el presunto abuso sexual de un adolescente de 17 años. Al hablar sobre la negociación que mantuvo en los últimos meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la posterior devaluación exigida por el organismo, aludió a sus dichos -aunque sin nombrarlo- y cuestionó: “Tuvimos una corrida porque uno de los nuestros anduvo boqueando que había que devaluar el 30%”.

Al ser consultado en C5N respecto de si planea a mediano-largo plazo saldar la deuda que la Argentina contrajo con el Fondo “como hizo Néstor Kirchner”, Massa afirmó: “Sí, absolutamente. Estoy convencido de que ese es el camino. Algunos te dicen que este endeudamiento es más barato y por el que menos tasa pagás, pero eso ya no es cierto. El swap chino es más barato que el préstamo del Fondo por los sobrecargos”.

Luego, expresó su deseo de “hacer una confesión” y entonces dijo con relación a los últimos tiempos de negociación con el organismo de crédito internacional: “Para mí fueron cuatro meses muy desgastantes, porque el FMI se comprometió a un adelanto y nos llevó, nos llevó, nos llevó... nos quiso arrinconar, nos quiso obligar a devaluar primero el 100% y luego el 60%... En el medio tuvimos una corrida porque uno de los nuestros, de nuestro gobierno -bueno, no es el mejor día para nombrarlo porque hoy tuvo otros líos-, anduvo boqueando que había que devaluar el 30% y qué se yo. Y después nos volvieron a correr el arco, vino el vencimiento de junio y nos dijeron ‘devalúen el 60%’; pero les pagamos con un acuerdo con la CAF, con derecho de giro y con el acuerdo con Qatar”.

De esta forma, el líder del Frente Renovador sostuvo que el FMI intentó llevar al Gobierno a un lugar “súper incómodo” y reflexionó: “Fue para mí sumamente angustiante (...) Y en el medio tenía que hacer campaña por las primarias. Ahora estoy mucho más enfocado en estabilidad financiera, distribución de ingreso y campaña, y de alguna manera me siento más yo, liderando la etapa que viene sin tanto condicionamiento”.

Aunque no lo nombró, la alusión de Massa fue dirigida Aracre, quien según reveló LA NACION le dijo meses atrás al Presidente: “Yo sé que vos no querés devaluar, pero mi recomendación sería hacerlo por un 30%, para achicar la brecha”. No obstante, otras versiones señalaron que el exasesor de Fernández habría hablado de un porcentaje aún mayor.

El ministro de Economía sostuvo que no era “el mejor día para nombrarlo” porque ayer trascendió que el exfuncionario es investigado por el presunto abuso sexual de un adolescente de 17 años, quien declaró haber estado en un departamento del barrio de Palermo cuatro horas y veinte minutos con Aracre.

Fuentes del caso confirmaron a Télam que en la propiedad de la calle Arévalo al 1300 -donde según la víctima se produjo el abuso- la Justicia ordenó verificar si existen cámaras, como así también en los espacios comunes del edificio como pasillos, hall de entrada, ascensor y el garaje y que, de ser así, personal especializado extraiga las imágenes entre las 18.30 y las 22.50 del viernes último.

Si bien el exjefe de asesores de Fernández no fue detenido, quedó notificado de la formación de la causa y de los derechos que le asisten como imputado. A su vez, el juez dispuso una perimetral a partir de la cual el asesor político no puede acercarse a menos de 500 metros del denunciante, de su novio y del colegio del barrio de Monserrat al que asisten, ni tampoco tomar contacto con ellos o sus familiares vía telefónica o a través de cualquier tipo de mensajería informática.

