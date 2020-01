Silbaron una carta de Alberto Fernández en el Festival de Jesús María

El presidente fue abucheado mientras el conductor del festival leía una carta enviada por su secretario Fuente: Archivo - Crédito: AGUSTIN MARCARIAN/Reuters

El presidente Alberto Fernández fue silbado durante la noche inaugural del Festival de Doma y Folclore que se realiza en Jesús María cuando el presentador, Cristian Bazán, leyó una carta enviada por Presidencia de la Nación en la cual el primer mandatario se excusaba por no poder asistir.

Ante los silbidos del público, el presentador Cristian Bazán apuró la lectura de la carta 00:40

Julio Fernando Vitobello, secretario general de Presidencia de la Nación, fue el firmante de la nota leída por el conductor: "Les escribo con el propósito de agradecer que me enviaran esta invitación para participar de la edición número 55 del Festival de Doma y Folklore de la ciudad de Jesús María. Lamentablemente, compromisos de gestión de Gobierno no permiten al primer mandatario acompañarlos en esta ocasión. No obstante, deseo transmitirle el mensaje de felicitaciones por la realización de semejante evento".

Los silbidos se hicieron sentir apenas se supo que la nota era dirigida por Presidencia de la Nación y aumentaron en intensidad a medida que Bazán avanzaba en la lectura, de modo que el presentados se apuró por terminar y cambió de tema.

Alberto Fernández recibió apenas el 22% de los votos en Jesús María, contra el 69% de Mauricio Macri, que asistió en varias ocasiones al festival y fue ovacionado.