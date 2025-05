Sin aportar precisiones, la Casa Rosada reunió a los gobernadores aliados para que apoyen el plan “dólares en el colchón”

Con la intención de sumar apoyos al plan para que se vuelquen al mercado formal dólares no declarados, o “en el colchón”, como promueve el Gobierno, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron dos reuniones por zoom con un grupo de gobernadores dialoguistas. Jorge Macri no fue invitado.

La ausencia del jefe de gobierno porteño no sorprendió pero tampoco pasó desapercibida, luego de que el presidente Javier Milei le negara el saludo en el Tedeum del 25 de Mayo, dejándolo con la mano extendida en el aire.

Desde Casa Rosada admitieron que Jorge Macri no fue invitado, pero negaron que tenga que ver con el destrato presidencial: argumentaron que fue porque “el gobierno de la ciudad, por una cuestión de distancia puede reunirse en cualquier momento, sin necesidad de participar de un zoom”.

En la sede de Uspallata dijeron que no habían recibido ninguna invitación, ni para este martes, ni para un encuentro presencial en el futuro cercano. Algo que corroboraron en Balcarce 50, pero insistieron en que “no hay ningún problema con Jorge Macri”.

Del mismo modo, no fueron invitadas las provincias con gobernadores peronistas que no mantienen diálogos aceitados con Balcarce 50 y que ya anticiparon que no avalan el nuevo plan. Tampoco el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que ya manifestó reparos y afronta las inundaciones en el norte de la provincia. En su lugar asistió Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

De las dos reuniones virtuales que se hicieron este martes participaron, además de Francos y Caputo, el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.

Por las provincias se conectaron en la primera reunión los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Daniel Abad, ministro de Economía de Tucumán, representó a Osvaldo Jaldo.

En la segunda tanda estuvieron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), y los ministros Manuel Calvo y Guillermo Acosta (Córdoba), Fabián Boleas (Entre Ríos), Pablo Olivares (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En los encuentros virtuales, los funcionarios nacionales expusieron sobre el nuevo régimen y hubo algunas preguntas de los mandatarios provinciales que fueron “más bien técnicas”.

“No hubo mucho más detalle que lo que dice Luis Caputo en todos lados”, confió a LA NACION uno de los mandatarios. Desde otra provincia detallaron que habrá una adenda nacional para el convenio de armonización tributaria que existe y que a esa adenda sí deberán adherir las provincias.

“Buscan, de esa manera generar el nuevo Régimen de Ganancias Simplificadas”, detallaron varios funcionarios de las provincias.

Para la Casa Rosada es clave obtener el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores para aprobar los proyectos de modificación de la ley penal tributaria y de procedimiento tributario, con el fin de “blindar a los ahorristas” de futuras sanciones por operar con fondos no declarados.

En la Casa Rosada afirmaron que vieron “buena predisposición” por parte de los gobernadores, aunque definieron los encuentros como reuniones “meramente informativas”. Dijeron que durante las reuniones “no se hizo referencia a adhesiones ni se habló de un respaldo legislativo”.

Reparos

En el caso del gobierno de Santa Fe, después del anuncio de la Rosada instrumentó un plan antilavado para “limitar y contrarrestar el poderío económico que financia la violencia” en el territorio provincial. El ministro Olivares respaldó el impulso a la “reactivación económica” que pretende la Nación, pero subrayó: “También trabajamos para que ese 1% de la población que hackea al 99% no pueda sacar ventajas de estas medidas”.

En Buenos Aires, después de las críticas de Kicillof, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó la “falta de claridad” de los anuncios y dijo que la agencia “continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando”.

“No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, sostuvo.

ARCA aclaró que las provincias que no adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias no podrán acceder a datos cruciales como la facturación de personas y/o empresas, o la nómina de consumos que superen los umbrales fijados por la agencia.

“El Gobierno avanza y garantiza la decisión histórica de devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”, señala el comunicado de la Casa Rosada.